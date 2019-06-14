Сыновей хоккеиста Соколова заподозрили в ритуальном убийстве матери

Бывшая супруга хоккеиста Максима Соколова Ирина найдена зарезанной в частном доме в Новой Романовке под Санкт-Петербургом. Также с тяжелыми ранениями госпитализирован старший сын Максим, передает канал "360".
По одной из версий, на мать напал старший сын Максим, а затем он нанес ранения и себе. Младший брат Арсений в это время бросился звать на помощь соседей, пишет "Вечерняя Москва". В то же время Telegram-канал Mash сообщает, что Максим сначала пытался убить Арсения, но последнему удалось вырваться и он побежал звать на помощь. Когда вернулся, то мать уже была мертва.
Арсений, с его же слов, потерял контроль и набросился на Максима, ударив его несколько раз ножом. По словам младшего брата, старший неделю назад говорил, что планирует совершить ритуальное убийство семьи. Впрочем, следователи не исключают версию, что все нападения совершил младший Арсений, добавляет "Царьград".
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