Сыновей хоккеиста Соколова заподозрили в ритуальном убийстве матери

Дело Ивана Голунова Бари Алибасов при смерти Игры Форум Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Пятница 14 июня
Лента новостей
10:03
"Убей поджелудочную": Седокова призывает сесть на опасную диету
09:31
Звезда сериала "Богатые тоже плачут" проиграла борьбу с раком
09:27
"Я обещала вам сюрприз": беспардонная Гагарина разделась до трусов
08:57
"Монстр и деспот": Авербух открыл всю правду о тренере Медведевой
08:36
Ушел в монастырь: сломленного Зверева нашли в крошечной келье
08:17
"Неадекват!": Собчак сунула нос в громкий скандал на Первом канале
06:22
"Всего 40 метров": Богомолов показал Собчак дорогое сердцу место
04:16
Дочь Толкалиной и Кончаловского сразила наповал новым имиджем
02:04
"Картофельный мешок": толстушку из "Дома-2" закармливают на убой (видео)
00:21
Питт перестал следить за собой после развода с Джоли
22:32
Названы самые дорогие футболисты
22:18
В Сети появился первый трейлер сиквела "Сияние"
21:52
Друзья и коллеги: стали известны подробности об избраннице Лазарева
21:20
Грязно выругавшейся Кудрявцевой заткнули рот
21:18
Народная дипломатия: назван способ спасения планеты
21:15
"Кретины": Малышева втянула Первый канал в скандал с детьми-аутистами
21:01
Набивавшийся в соратники Зеленскому Саакашвили отказался от своих слов
20:46
В Петербурге люди застряли на экстремальном аттракционе
20:28
В кольце врагов: на Украине ждут вторжения из Белоруссии и Приднестровья
20:13
Беркова полностью обнажилась на светском мероприятии
19:49
Жену известного хоккеиста нашли мертвой
19:44
Довольная Шукшина показала округлившийся живот
19:11
"Спать будем вместе": Билан публично поцеловал "бородатую леди"
18:48
Орбакайте разгромили за неуважение к российскому флагу
18:31
Лукашенко покинул Белоруссию после сообщений о перевороте
18:12
Звезда сериала "Секс в большом городе" умерла в возрасте 94 лет
17:59
Жителя Подмосковья жестоко избили из-за телефона
17:37
Володин: Россия может вернуться в ПАСЕ в июне
17:06
Суд вынес сенсационное решение по делу Кокорина и Мамаева
16:54
"Завязывай с алкоголем!": подурневшего рыжего из "Иванушек" перестали узнавать
16:45
Запад призвал Зеленского к расправе над Порошенко
16:43
Униженная Богомоловым Собчак закричала от неожиданности
16:23
В Подмосковье пьяная ссора родственников переросла в поножовщину
16:22
Продюсеры именитых мировых фестивалей едут на "Дикую Мяту"
16:21
Актриса Екатерина Директоренко с размахом отметила премьеру сериала "Толя-Робот"
16:14
Истощенные Кокорин и Мамаев взмолились о пощаде
16:12
Ядерный щит Путина довел Запад до истерики
16:08
Победители "Диктанта Победы" получат льготы при поступлении в вузы
15:51
Экс-ведущий MTV впал в кому
15:47
"Помойные крысы!": Водонаева взорвалась из-за очередной сплетни
15:28
Киев готовит раздел Украины
15:23
Национальное шоу России "Кострома" снова в Москве
15:21
В Башкирии грузовик раздавил маленького ребенка
15:14
Как ухаживать за жирной кожей летом
14:57
"Куколка!": роскошная Цымбалюк-Романовская на Первом канале сразила наповал
14:56
Чулпан Хаматова не узнает себя после съемок в "Докторе Лизе"
14:55
Завистливый Лукашенко устроил сеанс публичного унижения
14:35
Путин отправил в отставку двух генералов МВД из-за дела Голунова
14:34
Объявлена программа фестиваля "УСАДЬБА JAZZ"
14:23
Кабаева показала родившегося малыша
14:09
Очнувшийся Алибасов стал жертвой дерзкого мошенника
13:45
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 июня 2019 года
13:42
Шепелев пожаловался на отбившегося от рук сына
13:28
Извержение вулкана: названа причина обрушения на Крымском мосту
13:20
Стас Садальский рассказал о смерти певицы Ирины Бржевской
13:09
Россияне назвали любимый мультфильм
13:04
Народ простился с участником шоу "Голос"
13:02
Панкратов-Черный сделал заявление после вестей о госпитализации
12:42
"Воскресший" в ДТП в Сочи бандит Цапок оказался вором в розыске
12:34
Молодая возлюбленная затмила Бондарчука на "Кинотавре"
12:21
Хочет и боится: Влад Топалов признался в тайном желании
12:14
Путин прилюдно унизил распустившего язык Зеленского
11:48
Андрей Чернов (гонщик): Русские боятся мотоспорта
11:46
Молодую жену Эрнста "вырезали" из фильма Первого канала
11:39
"Трусы не забыла натянуть?": певицу Глюк’оZу пропесочили за вызывающий вид
11:13
Накрыло с головой: Королева в купальнике устроила зажигательные танцы в пене
11:10
США официально переименовали Киев
11:01
Молодящейся Рудковской дали под дых
10:57
Резкое похолодание до +1 ожидается ночью в Москве
10:43
Отказавшемуся уйти в отставку Зеленскому плюнули в лицо
10:39
Нервно курил: Виторган встретил Собчак и Богомолова
10:18
Юная звезда "Папиных дочек" показала страсть к возлюбленному
10:16
Бывшая жена обнародовала позорную подноготную Ивана Краско
09:41
"Никому не мешали": известный футболист нелепо оправдался за скандал в аэропорту
09:28
Россиян предупредили о взлете доллара до 90 рублей
09:26
"Я больше не могу": измученная удушьем Сябитова рассказала о страданиях
09:03
Медведева опозорилась на всю страну
08:56
Наследники Алибасова сцепились после оглашения завещания
08:44
Друг Путина рассказал о готовящемся покушении
08:27
Фото тайной свадьбы Сергея Лазарева "взорвали" Сеть
08:13
Чубайс придумал новый налог для россиян
07:19
Разбитая Волочкова взвыла после расставания с любимым мужчиной
06:33
Уставшего от жены принца Гарри заметили в объятиях красотки-блондинки
05:27
Звезда "Уральских пельменей" жестко прошлась по Нетиевскому
04:33
Молодая мама возбудила сотню тысяч поклонников
03:07
"Главное крестик на шее": Канделаки заплевали из-за фото в белье
02:23
41-летняя Орлова избавилась от одежды из-за аномальной жары
01:02
Растолстевшая донельзя Бритни Спирс накинулась на папарацци
00:08
Солист Rammstein покалечил надоедливого поклонника
23:15
Сексуальная топ-модель сразила публику наповал
22:01
Брэдли Купер спутался с известной певицей после расставания с Ириной Шейк
21:53
На потеху Западу: Навальный попытался использовать митинг в поддержку Голунова
21:17
Бред Питт провоцирует разъяренную Анджелину Джоли
20:28
Кирилл Андреев из "Иванушек" держит сына в ежовых рукавицах
20:04
"Ты за базар ответь!": взбешенный Фадеев размазал молодого артиста
19:11
Стало известно о связи Меган Маркл с известным актером
18:17
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 июня 2019 года
17:56
Дмитрий Медведев подвергся атаке хакеров
17:33
Вратарь Российской сборной устроил дебош средь бела дня
16:51
"Зачем вы отравили воду?": Повалий выступила с гневной отповедью у памятника
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Сексуальная топ-модель сразила публику наповал
Молодая мама возбудила сотню тысяч поклонников
Кирилл Андреев из "Иванушек" держит сына в ежовых рукавицах
Грязно выругавшейся Кудрявцевой заткнули рот
Андрей Чернов (гонщик): Русские боятся мотоспорта
Пугачева показала опасные развлечения своих детей от Галкина
Происшествия

Сыновей хоккеиста Соколова заподозрили в ритуальном убийстве матери

прочитано 57 раз

Бывшая супруга хоккеиста Максима Соколова Ирина найдена зарезанной в частном доме в Новой Романовке под Санкт-Петербургом. Также с тяжелыми ранениями госпитализирован старший сын Максим, передает канал "360".

По одной из версий, на мать напал старший сын Максим, а затем он нанес ранения и себе. Младший брат Арсений в это время бросился звать на помощь соседей, пишет "Вечерняя Москва". В то же время Telegram-канал Mash сообщает, что Максим сначала пытался убить Арсения, но последнему удалось вырваться и он побежал звать на помощь. Когда вернулся, то мать уже была мертва. 

Арсений, с его же слов, потерял контроль и набросился на Максима, ударив его несколько раз ножом. По словам младшего брата, старший неделю назад говорил, что планирует совершить ритуальное убийство семьи. Впрочем, следователи не исключают версию, что все нападения совершил младший Арсений, добавляет "Царьград".

14 июня 2019, 10:28

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Раскрыта страшная тайна Зеленского
Лукашенко покинул Белоруссию после сообщений о перевороте
В кольце врагов: на Украине ждут вторжения из Белоруссии и Приднестровья
Порошенко готовится к аресту в июне

Шоу-бизнес

Родители Началовой бросились к психологам перед дележкой наследства
"Я обещала вам сюрприз": беспардонная Гагарина разделась до трусов
Сын увозит Бари Алибасова за границу
Ушел в монастырь: сломленного Зверева нашли в крошечной келье

Проишествия

Жители Южного Бутово рассказали о зверствах убивших борца Чуева хулиганов
МВД: Журналист "Медузы" задержан с наркотиками
Неожиданный поворот в деле об убийстве балерины Большого
Удар ножом в сердце: под Москвой боец спецназа погиб в драке с озверевшей толпой

Lifestyle

Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Легендарный Алан Парсонс везет в Москву свой первый альбом за 15 лет
"Дозор" Сергея Лукьяненко выходит на большую сцену
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

Фото тайной свадьбы Сергея Лазарева "взорвали" Сеть

Певец примерил костюм жениха
Шоу-бизнес

"Я больше не могу": измученная удушьем Сябитова рассказала о страданиях

Телесваха не может спать

Шоу-бизнес

Очнувшийся Алибасов стал жертвой дерзкого мошенника

Шоумена лишили денег
Шоу-бизнес

Униженная Богомоловым Собчак закричала от неожиданности

Светская львица взяла интервью у возлюбленного

Гороскоп

Грязно выругавшейся Кудрявцевой заткнули рот
Плевал на здоровье: сделано шокирующее заявление о смерти участника шоу "Голос"
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Молодая возлюбленная затмила Бондарчука на "Кинотавре"
Сексуальная топ-модель сразила публику наповал
Найдена живая кукла Барби
Грудью на рекорды: известная спортсменка снялась в откровенной фотосессии

Спорт

Суд вынес сенсационное решение по делу Кокорина и Мамаева
Медведева опозорилась на всю страну
"Никому не мешали": известный футболист нелепо оправдался за скандал в аэропорту
Тяжело переживала: сдавшей Тарасовой вынесли жесткий приговор

Регионы

Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru