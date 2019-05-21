Шокирующий поворот в деле Скрипалей
Дело об отравлении Скрипалей, которые были найдены в бессознательном состоянии в марте прошлого года в Солсбери, не дает покоя британским властям. Появились данные о том, что двое россиян, названные следствием "отравителями" бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сделали тайный звонок по пути в аэропорт.
Британская The Guardian написала, что этот звонок был отчетом об успешном завершении операции. Якобы подозреваемые Александр Петров и Руслан Боширов говорили с куратором.
По мнению издания, этот факт подтверждает, что в Англии россияне действовали не одни – у них был сообщник. "Этот звонок, вероятно, был подтверждением того, что они могли направиться в аэропорт и покинуть Великобританию", – приводит The Guardian слова анонимного, но, как всегда, авторитетного источника.
Сергея и Юлию Скрипаль нашли без сознания на скамейке в сквере в Солсбери 4 марта 2018 года. Эксперты определили отравление нервно-паралитическим веществом. Лондон сразу заявил, что яд под названием "Новичок" произведен в России, и обвинил в преступлении Москву. Никаких доказательств по делу Скрипалей предоставлено не было, хотя российская сторона предлагала содействие в разбирательстве.
Позже следствие по делу Скрипалей назвало имена "отравителей" – Александр Петров и Руслан Боширов. По данным СМИ, это офицеры ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Затем стало известно, что в деле появился третий подозреваемый – высокопоставленный разведчик Денис Сергеев под вымышленным именем Сергей Федотов.
В Скотленд-Ярде последнюю публикацию британского издания по делу Скрипалей комментировать отказались. В российском посольстве в Лондоне ее назвали очередным вбросом, передает РЕН ТВ.
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