Вскрылись шокирующие подробности о судьбе пропавших Скрипалей

Посол Великобритании в России Лори Бристоу озвучил сенсационные подробности о судьбе бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которых многие считают погибшими. Дипломат поспешил поделиться свежей информацией.



Бристоу развеял слухи о смерти Скрипалей. По словам дипломата, отец и дочь живы. "Я могу подтвердить, что запрос российского посольства с просьбой встретиться с ними был передан им", - заявил он в интервью "Интерфаксу".



Однако Скрипали встречаться с работниками российского посольства не хотят, отметил Бристоу. Если отец и дочь изменят решение, Лондон предоставит им такую возможность.

Дипломат не стал озвучивать подробности о жизни Скрипалей, сказав лишь, что они находятся в безопасном месте. Бристоу подчеркнул, что официальная позиция британских властей осталась прежней: Лондон не заинтересован в сотрудничестве с Москвой в расследовании отравления Скрипалей.

Соединенное Королевство, заявил дипломат, обладает "значительно большей" информацией об произошедшем год назад в Солсбери, нежели публикуется в прессе. Однако делать ее публичным достоянием Лондон не собирается, заключил Бристоу.

Инцидент с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль произошел 4 марта 2018 года в городке Солсбери. По версии британских властей, отца и дочь отравили нервно-паралитическим газом советского производства "Новичок". В случившемся Лондон сразу же обвинил Москву.

О пострадавших ничего не известно уже много месяцев. Их родственники считают, что Сергея и Юлии Скрипаль нет в живых. Мать и племянница экс-полковника ГРУ написали заявление о признании его пропавшим без вести.