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Общество

"Пытался пробиться": прервавший молчание Скрипаль сделал неожиданное заявление

Сергей Скрипаль. Фото: www.globallookpress.com
В распоряжении журналистов оказался уникальный материал – запись оставленного на автоответчике племянницы Сергея Скрипаля Виктории сообщения бывшего сотрудника ГРУ. Он вышел на связь 9 мая 2019 года.
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Живущий в Великобритании бывший советский разведчик Сергей Скрипаль ни разу не появлялся на публике с того момента, как 4 марта 2018 года его доставили в больницу с подозрением на отравление неизвестным веществом. О том, что он еще жив, можно было узнавать только из заявлений британской стороны.

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Многие опасались, что несчастного уроженца России попросту ликвидировали, чтобы скрыть следы неудавшейся провокации. Однако 9 мая 2019 года Сергей Скрипаль позвонил племяннице Виктории. Он оставил сообщение на автоответчике и сделал неожиданное для всех, кто уже успел его "похоронить", признание о своем самочувствии и общем состоянии дел.

"Привет, Викуль. Это Сережа. Чего-то пытался пробиться – абонент не отвечает. Ну ладно, с праздником. Всего самого доброго! Хотел узнать, как там у вас дела, как палец у Сеньки. Ну ладно. У меня все нормально – у нас, у Юлечки, тоже. Все нормально, маму с праздником – тоже, с Днем Победы. Ну давай, все", – цитирует "Московский комсомолец" Сергея Скрипаля.

Оказалось, что звонил он Виктории Скрипаль и раньше. 1 апреля женщина и ее муж Арсений пострадали от рукоприкладства бывшего председателя их ТСЖ. Тот разбил Виктории губу и сломал ее супругу палец, сопроводив рукоприкладство оскорблениями из-за родства пострадавших с разведчиком-перебежчиком.

После этого Сергей Скрипаль и позвонил родственнице. Поинтересовавшись здоровьем племянницы и ее мужа, он упрекнул Викторию в излишней публичности и постоянных выступлениях по телевизору. На вопросы о своей жизни и планах на будущее он лаконично ответил: "Вы сами по себе, мы сами по себе".

Сергея и Юлию Скрипаль нашли без сознания на скамейке в сквере в Солсбери 4 марта 2018 года. Эксперты определили отравление нервно-паралитическим веществом. Лондон сразу заявил, что яд под названием "Новичок" произведен в России, и обвинил в преступлении Москву. Никаких доказательств по делу Скрипалей предоставлено не было, хотя российская сторона предлагала содействие в разбирательстве.

Автор: Геннадий Куприянов23 мая 2019, 15:47
ФОТОРЕПОРТАЖ

Изменившаяся Юлия Скрипаль удивила народ

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