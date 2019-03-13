Москва прижала Лондон к стене из-за наглой лжи о Скрипалях

Лондон своими бездоказательными заявлениями влияет на ход следствия по делу Скрипалей. МИД России рассчитывает, что британская сторона все же ответит на вопросы об отравлении в Солсбери, которые интересуют Москву.

МИД России обратился к послу Великобритании в Москве Лори Бристоу после заявления дипломата о Скрипалях. В ведомстве подчеркнули, что рассчитывают в ближайшее время получить ответы на все интересующие российскую сторону вопросы относительно инцидента в Солсбери.

Обращение МИДа стало реакцией на высказывания британского дипломата. Бристоу на днях в очередной раз публично обвинил Россию в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. При этом, как обычно, никаких доказательств своей версии не представил: по его словам, Лондон "пока не готов" обнародовать часть информации, напоминает "Комсомольская правда".

"Наши озабоченности и вопросы к британским властям до сих пор остаются без должной реакции. Надеемся в ближайшее время услышать от Посла Великобритании в Москве четкие ответы по существу на обозначенные нами проблемы, а не туманные речи на тему "Russians did it", – сказано в заявлении российского дипломатического ведомства.

Международного шпиона Сергея Скрипаля вместе с дочерью Юлией отравили в Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон сразу же заявил, что было использовано вещество российского производства под названием "Новичок", обвинил во всем Москву и ввел санкции. Позже санкции по делу Скрипалей поддержали другие западные страны, в том числе США.

В российском посольстве в Великобритании считают, что бывшего агента Сергея Скрипаля и его дочери давно нет на территории страны. А действия Лондона в деле Скрипалей направлены на то, чтобы поддерживать в британском обществе манию "русской угрозы".

