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Общество

Стало известно о разводе Улюкаева с женой

Алексей Улюкаев. Фото: www.globallookpress.com
Алексей Улюкаев разводится с женой, сообщили в окружении бывшего главы Минэкономразвития. Осужденный за взятку экс-чиновник тяжело переживает семейные неурядицы.
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О причинах расторжения брака Алексея Улюкаева с Юлией Хряпиной не сообщается. Общавшийся с журналистами представитель окружения экс-министра был краток. "Супруги Улюкаевы разводятся", – заявил информированный источник.

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 Алексей Валентинович Улюкаев

Алексей Валентинович Улюкаев экс-министр экономического развития России

Алексей Улюкаев занимал пост главы Минэкономразвития с июня 2013-го по ноябрь 2016 года. Чиновника отправили в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия", в отношении него было возбуждено дело.

Алексея Улюкаева признали виновным в получении взятки в размере двух миллионов долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. 15 декабря 2017 года суд приговорил бывшего министра к восьми годам лишения свободы и штрафу в 130 миллионов рублей, напоминает ТАСС.

Брак с Юлией Хряпиной – второй для бывшего главы Минэкономразвития. Супруга в 2005 году родила ему сына, а в 2010-м – дочь.

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Публикация от Коломейцев Юрий Юрьевич (@k_yuriy_)

На условия содержания в исправительной колонии №1 в Тверской области Алексей Улюкаев не жалуется. Как рассказала его адвокат Виктория Бурковская, нарушений за ним не числится.

В свою очередь администрация колонии не допускает нарушения его прав. Улюкаев работает в библиотеке, ведет литературный кружок и пишет стихи.

Автор: Андрей Евлампиев22 мая 2019, 14:48

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