Стало известно о разводе Улюкаева с женой
О причинах расторжения брака Алексея Улюкаева с Юлией Хряпиной не сообщается. Общавшийся с журналистами представитель окружения экс-министра был краток. "Супруги Улюкаевы разводятся", – заявил информированный источник.
Алексей Улюкаев занимал пост главы Минэкономразвития с июня 2013-го по ноябрь 2016 года. Чиновника отправили в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия", в отношении него было возбуждено дело.
Алексея Улюкаева признали виновным в получении взятки в размере двух миллионов долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. 15 декабря 2017 года суд приговорил бывшего министра к восьми годам лишения свободы и штрафу в 130 миллионов рублей, напоминает ТАСС.
Брак с Юлией Хряпиной – второй для бывшего главы Минэкономразвития. Супруга в 2005 году родила ему сына, а в 2010-м – дочь.
На условия содержания в исправительной колонии №1 в Тверской области Алексей Улюкаев не жалуется. Как рассказала его адвокат Виктория Бурковская, нарушений за ним не числится.
В свою очередь администрация колонии не допускает нарушения его прав. Улюкаев работает в библиотеке, ведет литературный кружок и пишет стихи.
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