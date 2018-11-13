Улюкаев написал слезное письмо из колонии
Улюкаев пишет, что ему разрешены только три свидания в год и он очень скучает по родственникам. "Скучаю я только по своим родным и близким", – говорится в письме, опубликованном на портале News.ru.
Физическую форму Улюкаев поддерживает при помощи зарядки на свежем воздухе. Также бывший министр приобщился к йоге. Работает он в библиотеке, которая насчитывает более 15 тысяч томов.
"Есть отличные издания русской классики – Чехов, Пушкин, Толстой, Гончаров – академические издания 30-50-х годов прошлого века. Неплохо представлена и современная литература XX века: Набоков, Платонов, Солженицын, Довлатов, Бродский, Камю, Сартр, Кафка, Оруэлл, Джойс, Эко и другие", – пишет Улюкаев.
Иногда он подолгу беседует о литературе с другими заключенными, которые читают не только детективы или фэнтези, но и серьезные книги известных авторов.
Как писали "Дни.ру", Улюкаев отбывает наказание в Тверской области в колонии для впервые осужденных. С мая этого года до конца лета он заработал там 1600 рублей. В 2014 году, согласно декларации о доходах, министр заработал 44 миллиона, в 2015-м – почти 60 миллионов рублей.
Источник: Улюкаев стал на зоне библиотекарем #Улюкаев #библиотека #тюрьма #Тверьhttps://t.co/jZFIOTAiGH pic.twitter.com/Nfi53tU2qV— Cобытия дня в России (@smnewsru) 31 июля 2018 г.
В августе бывший министр был доставлен в тюремную больницу в Торжке. Улюкаев жаловался на проблемы с давлением и желудочно-кишечным трактом.
В ноябре 2016 года Алексея Улюкаева задержали с поличным при передаче взятки в офисе "Роснефти". Это было первое в истории громкое дело, возбужденное в отношении министра федерального уровня. 15 декабря 2017 года суд приговорил Улюкаева к восьми годам заключения и штрафу в 130 миллионов рублей. Сам он неоднократно заявлял, что стал жертвой провокации.
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