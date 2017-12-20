Осужденному Улюкаеву вернут 600 миллионов

Экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву, приговоренному к восьми годам тюрьмы, вернут арестованное имущество. Однако ему все же придется заплатить штраф, равный сумме взятки, – 130 миллионов рублей.

Имущество бывшего высокопоставленного чиновника оценивается в 600 миллионов рублей. В частности, наличных и различных счетов в банках у Улюкаева – на сумму 373 миллиона рублей плюс 12 килограммов золота – 26,5 миллиона рублей.

Сюда же входят два коттеджа в элитном подмосковном поселке Веледниково, шесть земельных участков в Смоленской области и автомобиль Land Rover, передает Telegram-канал Mash. В настоящее время все это арестовано, но как только он заплатит штраф в госказну, активы вернутся бывшему главе Минэкономразвития.

По имеющейся информации, Алексей Улюкаев в СИЗО "Матросская тишина" располагает всем необходимым – и лекарствами, и одеждой, сообщает источник агентства городских новостей "Москва" из окружения экс-министра, посетивший его в следственном изоляторе. По его словам, настроение у осужденного "хорошее и позитивное".

"Ему очень нравится меню в СИЗО, говорит, что очень вкусная каша", – рассказал он. Известно, что Улюкаев собирается сходить к стоматологу.

Напомним, в ноябре 2016 года Алексея Улюкаева задержали с поличным при передаче взятки в офисе "Роснефти". Это было первое в истории России задержание министра федерального уровня. 15 ноября президент освободил Улюкаева от должности в связи с утратой доверия.

Прокуратура требовала приговорить бывшего министра к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей, а также лишить его государственных наград. В свою очередь экс-чиновник неоднократно заявлял о своей невиновности.