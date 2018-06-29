Миллионы взяточника Улюкаева пошли по рукам

Замоскворецкий суд Москвы вынес решение о возврате двух миллионов долларов, изъятых у бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, генералу ФСБ Олегу Феокистову, передает RT. Эти деньги экс-чиновник получил в качестве взятки.
Улюкаев был признан виновным и приговорен к восьми годам заключения в колонии строгого режима. Средства, использовавшиеся в операции по его поимке с поличным, теперь вернут владельцу.
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