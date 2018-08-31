Библиотекарь Улюкаев заработал 1600 рублей и загремел в больницу

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев госпитализирован в колонии, где он отбывает восьмилетний срок за получение взятки. Сотрудники исправительного учреждения говорят, что опасности для его жизни нет.

Улюкаев отбывает наказание в Тверской области, в колонии для впервые осужденных он работает библиотекарем. Известно, что за все время, пока Улюкаев находится там (с июня 2018 года), он заработал 1600 рублей. В 2014 году, согласно декларации о доходах, министр заработал 44 миллиона, в 2015-м – почти 60 миллионов рублей.

Накануне, 30 августа бывший министр был госпитализирован в тюремную больницу в Торжке. О том, что послужило причиной госпитализации, пока ничего не известно, на некоторое время назад Улюкаев жаловался на проблемы с давлением и желудочно-кишечным трактом, пишет "Московский комсомолец".

Еще в Москве, за несколько недель до оглашения приговора, на очередном заседании суда по делу Улюкаева подсудимого было не узнать. Экс-министр исхудал, его лицо осунулось и покрылось морщинами.

Журналисты тогда подметили, что одежда на 61-летнем Улюкаеве висит как на вешалке, да и на свои годы он не выглядит. Тем не менее, обвиняемый в коррупции чиновник с иронией поблагодарил российское правосудие за то, что потерял 14 килограммов веса.

Суд назначает наказание в виде лишения свободы на 8 лет строгого режима. Мера пресечения меняется на заключение под стражу. Взят под стражу в зале суда. Штраф в однократном размере взятки. #Улюкаев также лишается права занимать должности на госслужбе на 8 лет после освобождения. pic.twitter.com/tI65XsNtbG — АРТЕМ КЛЮШИН  (@ARTEM_KLYUSHIN) 15 декабря 2017 г.

В ноябре 2016 года Алексея Улюкаева взяли с поличным при передаче взятки в офисе "Роснефти". Это было первое в истории России задержание министра федерального уровня.

15 ноября того же года президент освободил Улюкаева от должности в связи с утратой доверия, а 15 декабря 2017 года суд приговорил его к восьми годам заключения и штрафу в 130 миллионов рублей. Улюкаев неоднократно заявлял, что стал жертвой провокации.