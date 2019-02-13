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Политика

Порошенко нанес подлый удар выскочке Зеленскому

Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото: Дни.ру
Президент Украины Петр Порошенко не побрезговал применить против рвущегося к власти актера Владимира Зеленского самое убойное оружие – черный пиар. Атакуемый со всех сторон юморист попал в тяжелейшую ситуацию.

Продолжение: Зеленский щелкнул по носу зарвавшегося Порошенко
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Зеленскому последнее время действительно приходится сталкиваться с большим количеством негатива в свой адрес. В середине января журналисты обнаружили, что через одну кипрскую компанию юморист продолжает вести дела в "стране-агрессоре" России и зашибает на этом немалые деньги. 

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Позже в прессу утекла темная история о якобы подкупе Зеленским избирателей в Ужгороде. Сообщалось, что участникам так называемой антитеррористической операции в Донбассе и членам их семей раздавали бесплатные билеты на концерт группы "Квартал 95" – творческого коллектива юмориста.  

Эффект разорвавшейся бомбы произвели заявления о тесной связи Зеленского с олигархом Игорем Коломойским. Когда-то могущественный и влиятельный бизнесмен, содержавший на свои деньги карательные батальоны, но проигравший борьбу за власть Порошенко, Коломойский решил взять реванш с помощью юмориста. Впрочем, подтверждений эта версия не нашла. 

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Ужгород. Добрий ранок)))) Вчора круто приймали. Дякуємо. Побігли!

Публикация от Владимир Зеленский (@zelenskiy_official)

Но самыми оригинальными оказались читатели "Дни.ру". В шутку или всерьез, некоторые комментаторы предположили, что через наше издание Петр Порошенко организовал черную пиар-кампанию против Зеленского. "Грязный PR. Автор, сколько гривен тебе Порошенко забашлял (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. - Прим.ред.)?" – негодует один из читателей. 

Внимание журналистов к персоне известного актера, к тому же идущего в президенты, считает подозрительным и Valery Svidzinski: "И чего это наш Зеленский так заинтересовал "Дни.ру"? Билеты не тем роздал? Ай, яй,яй. На кого интересно работаете?". 

Теорию заговора в публикациях о Зеленском усмотрел и пользователь с ником Артур03181953. "Автор статьи помогает снять с гонки наиболее популярного кандидата в президенты Украины", – уверен комментатор. 

Спешим вас успокоить: на самом деле "Дни.ру" не симпатизируют ни одному из кандидатов в президенты Незалежной – ни Зеленскому, ни Тимошенко, ни уж тем более Порошенко. Увы, но среди претендентов нет политика, который имеет смелость публично заявить о необходимости восстанавливать отношения с Москвой на конструктивной основе – без обвинений, обид и претензий. 

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com

К сожалению, в украинском политическом бомонде правит бал оголтелая русофобия, и любой победитель президентской гонки, даже условно пророссийский кандидат, будет вынужден считаться с позицией элиты. Иначе ему очень быстро объяснят, что он предатель, сепаратист и "агент Кремля".  

Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. На высший государственный пост претендуют 30 человек. Владимир Зеленский объявил об участии в предвыборной гонке в канун нового года. Петр Порошенко включился в борьбу в конце января. 

Автор: Иван Поляков13 февраля 2019, 07:15

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