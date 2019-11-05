На слушания по бюджету в ОП Москвы зарегистрированы свыше 1100 человек

Свыше 1,1 тысячи человек зарегистрировались на публичные слушания по бюджету Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Об этом рассказал председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков.

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