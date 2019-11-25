На Украине устроили чудовищный мордобой из-за бессмертного хита Газманова

Чиновник рассказал, что его побили, а полицейские ничего не смогли сделать. Рубану не понравились "Офицеры" и "Москва, звонят колокола". А в баре заявили, что люди хотят петь именно эти песни.
Заммэра написал на своей странице в "Фейсбуке", что сначала сделал замечание диджею, а после администратору караоке-бара. Мол, нельзя петь песни Олега Газманова в украинском баре. Те ответили, что люди заказывают, а значит, администрация не может идти против, сообщает "Царьград".
По словам Рубана, на замечание сначала вроде бы отреагировали. Однако через десять минут в стенах заведения вновь зазвучал Олег Газманов – песня "Офицеры".
Повторным замечаниям чиновника присутствующие не вняли. "На требование на повышенных тонах не ставить песни, пропагандирующие страну-агрессора и ее армию, меня выволокли на улицу без верхней одежды на глазах моей супруги", – пожаловался Рубан в соцсети.
Примечательно, что заммэра вызвал полицию. Однако его надежд силовики не оправдали. Протокол стражи порядка не оформили, а один из них еще и получил по лицу. В последующих сообщениях Рубан продолжал рассказывать о развитии конфликта в баре. Причем ему пришлось оправдываться и за использование русского языка в сообщениях. Он отметил, что является русскоязычным украинцем.
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