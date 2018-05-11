Известный российский певец собрался воевать на Украине

Александр Маршал готов взяться оружие и воевать вместе с жителями Луганска. Российские музыканты в ЛНР дали концерт, посвященный Дню Победы.

Душой и сердцем Александр Маршал вместе с луганчанами. Известный российский исполнитель принял участие в концерте, приуроченном к празднику Победы. Вместе с ним в Луганск приехали Вадим Самойлов, Виктория Цыганова и Олег Газманов.

Музыкант признался местным жителям, что восхищен тем, как они держатся в таких непростых условиях. "Я не знаю, как кто, но я с вами душой и сердцем и если нужно будет, я оружие возьму и пойду. Спасибо за то, что вы есть, и за то, что вы так держитесь, я просто вами восхищаюсь", – заявил Маршал. Певец подчеркнул, что 9 мая считает своим долгом быть с жителями Донбасса.

Как рассказал журналистам замминистра по делам культуры, спорта и молодежи ЛНР Сергей Назаревич, концерт стал продолжением цикла мероприятий, посвященных светлому Дню Победы. Суть праздника отражали и песни в репертуаре выступающих.

В частности, один из основателей российской группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов, открывая концерт, исполнил песню "На Берлин", первые строки которой родились именно в Донбассе. "Эта песня созревала, созревала она не только после приезда на Донбасс, но и моих экспедиций в Сирию, выступления в Севастополе в Крыму у наших военных", - рассказал зрителям Самойлов.

Виктория Цыганова исполнила среди прочих своих хитов песню "Новороссия". "Сегодняшний концерт для меня, действительно, большое счастье, большая радость, потому, что это действительно единение", – цитирует артистку РИА Новости. Завершил концертную программу Олег Газманов, который представил в Луганске песни из нового альбома.

Украинские СМИ, комментируя эту новость, напоминают, что все эти российские исполнители внесены в черный список украинского сайта "Миротворец".