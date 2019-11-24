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Пригожин нашел жесткую управу на обидчиков Лепса

Григорий Лепс и Иосиф Пригожин. Фото: www.globallookpress.com
Европарламент отказал в публичных слушаниях по петиции в защиту российских артистов, которых не пускают в страны Балтии. Речь идет о Валерии, Олеге Газманове, Григории Лепсе и Дмитрии Певцове. Авторами инициативы стали член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян и латвийский политик Янис Кузинс.
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После такой вопиющей несправедливости продюсер Иосиф Пригожин предложил создать для защиты отечественных звезд от иностранного произвола "Союз деятелей шоу-бизнеса России" по примеру журналистского и писательского союзов.

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Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

 Григорий Викторович Лепс

Григорий Викторович Лепс певец

Вадим Манукян прокомментировал инициативу супруга певицы Валерии и отказ в петиции. "К сожалению, спустя полгода после ее публикации закрыли и даже не дали провести публичную дискуссию в стенах парламента. В беседе со мной Иосиф Пригожин заявил о необходимости создания "Союза деятелей шоу-бизнеса России", чтобы была возможность объединиться в единый кулак всем его представителям в случае ущемления прав артистов за рубежом", – заявил собеседник "Дни.ру".

При этом эксперт добавил, что уже известил об этом предложении короля российской эстрады Филиппа Киркорова. "Надеюсь, что он тоже выскажет свое слово по этому поводу", – резюмировал Манукян.

Янис Кузинс заявил, что страны Балтии не должны ограничивать людей искусства, актеров, певцов, особенно, если это связано с их профессиональной деятельностью. "А Валерия, Григорий Лепс, Олег Газманов и Дмитрий Певцов занимаются именно этой деятельностью", – цитирует политика РИА ФАН.

Автор: 24 ноября 2019, 23:10
ФОТОРЕПОРТАЖ

Лепс напоил скромного Киркорова в ресторане

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