Пригожин нашел жесткую управу на обидчиков Лепса

После такой вопиющей несправедливости продюсер Иосиф Пригожин предложил создать для защиты отечественных звезд от иностранного произвола "Союз деятелей шоу-бизнеса России" по примеру журналистского и писательского союзов.
Вадим Манукян прокомментировал инициативу супруга певицы Валерии и отказ в петиции. "К сожалению, спустя полгода после ее публикации закрыли и даже не дали провести публичную дискуссию в стенах парламента. В беседе со мной Иосиф Пригожин заявил о необходимости создания "Союза деятелей шоу-бизнеса России", чтобы была возможность объединиться в единый кулак всем его представителям в случае ущемления прав артистов за рубежом", – заявил собеседник "Дни.ру".
При этом эксперт добавил, что уже известил об этом предложении короля российской эстрады Филиппа Киркорова. "Надеюсь, что он тоже выскажет свое слово по этому поводу", – резюмировал Манукян.
Янис Кузинс заявил, что страны Балтии не должны ограничивать людей искусства, актеров, певцов, особенно, если это связано с их профессиональной деятельностью. "А Валерия, Григорий Лепс, Олег Газманов и Дмитрий Певцов занимаются именно этой деятельностью", – цитирует политика РИА ФАН.
Популярные темы форума
Что вы думаете о таком доценте,который убил свою аспирантку
Женщина рак
Какой край лучший для переезда в Россию?
Как вы встречаете новый год?
За сколько вы бы переспали со стариком?
Люди ,НОВЫЙ ГОД ЧУВСТВУЕТСЯ У ВАС ИЛИ НЕТ???
Кто в шоу-бизнесе гей?
С китайцем или с негром?
Весь мир ненавидет китайцев !Говорят,что как люди подлые и мерзкие!
Сколько дыр у вас задействовано в сексе?