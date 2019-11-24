Пригожин нашел жесткую управу на обидчиков Лепса

Европарламент отказал в публичных слушаниях по петиции в защиту российских артистов, которых не пускают в страны Балтии. Речь идет о Валерии, Олеге Газманове, Григории Лепсе и Дмитрии Певцове. Авторами инициативы стали член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян и латвийский политик Янис Кузинс.

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