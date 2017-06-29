Родион Газманов радуется включению в черный список на Украине

Певец только выиграл от запрета на въезд в Незалежную. Теперь предложений о концертах стало в разы больше.

Олег Газманов оказался в черном списке на Украине еще в августе 2015-го. Тогда артист заявил: "Во-первых, я не создаю угрозу национальной безопасности Украины. Вообще, звучит это все очень дико. Во-вторых, я не расстроился из-за того, что оказался в числе опасных для Украины граждан. Мне почетно быть в этом списке. Это те люди, которые хотят, чтобы Россия была могучей державой. Но я очень тепло отношусь к Украине, к той части Украины, которую я считаю здравомыслящей".

Газманов-старший вместе с Михаилом Боярским, Иосифом Пригожиным и еще несколькими десятками российских звезд были причислены представителями Киева к тем деятелям культуры, действия которых якобы создают угрозу национальной безопасности страны. С тех пор список тех, кого на Украине видеть не хотят, регулярно пополнялся.

Дошла очередь и до Родиона Газманова. Киевские политики наказали его за выступления в Крыму. "Мне, конечно, очень жаль разлучаться с украинским зрителем, не иметь возможности выступать перед ним, но я надеюсь, что это ненадолго и ситуация рано или поздно изменится в лучшую сторону, в конце концов люди ни в чем не виноваты, а зрители в каждой стране одинаковы", – сказал певец в интервью Dni.Ru.

И словно назло вредному Киеву снова спел в Крыму. Родион работал на Дне города в Саки, Симферополе и Севастополе в числе других российских артистов. И везде десятки тысяч зрителей подпевали артисту.

Стоит заметить, что Газманов даже рад, что попал в эту неприятную историю. По его словам, число приглашений выступить с концертом в Крыму выросло в разы – Родиона буквально атакуют промоутеры. "Я получил много предложений на второй летний тур и даже готов передать бутылку конька экстремистскому сайту "Миротворец" за такую рекламу", – смеется певец.

