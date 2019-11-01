Бурановские бабушки обласкали Лаврова после смерти Пугачевой (видео)

Женщины выступили в Доме приемов МИД РФ в рамках презентации инвестиционного и экономического потенциала Удмуртской Республики. В связи с этим Лавров поблагодарил участниц коллектива за сохранение традиций.
"Огромное вам спасибо за то, что вы сохраняете это традиционное искусство и делаете его современным", – сказал министр. Как сообщает Life, после этого "бабушки" заобнимали Сергея, отметив, что такой шанс выпадает не каждый день.
Впрочем, не все дамы смогли насладиться обществом политика. Напомним, что Наталья Пугачева недавно скончалась от рака.
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