Народ простился с умершей от рака Пугачевой

Церемония прощания с участницей музыкального коллектива "Бабушки из Бураново" Натальей Пугачевой прошла в селе Бураново Малопургинского района Удмуртии 27 октября. "Панихида и отпевание состоялись в местном храме, который был построен на средства, заработанные "Бурановскими бабушками" на гастролях. Похоронили Наталью Пугачеву на сельском кладбище, рядом с родными", – рассказали в Министерстве культуры Удмуртии РИА Новостям.
Наталья Пугачева умерла буквально за два дня до своего 84-летия. Об этом стало известно из сообщения главы Удмуртии Александра Бречалова, опубликованного на его странице в социальной сети "Твиттер". Чиновник выразил соболезнования родным и близким артистки.
Пугачева считалась одной из самых заметных фигур в коллективе и обладала прекрасными певческими способностями. Улыбчивая бабушка с добрыми глазами была настоящей любимицей публики.
Причиной смерти Натальи Пугачевой стал рак. Онкология перешла в активную фазу в июне. К тому моменту певица шесть лет боролась с болезнью. Диагноз ей поставили еще в 2013 году – столичные медики нашли злокачественную опухоль в районе желудка.
Несмотря на возраст, артистка решилась на операцию, которая прошла успешно. После этого исполнительница активно выступала с "Бурановскими бабушками" и вместе с мужем занималась хозяйством.
Напомним, что "Бурановские бабушки" прославились, завоевав второе место на конкурсе "Евровидение-2012", проходившем в Баку, с зажигательной песней Party For Everybody. Сейчас коллектив гастролирует под названием "Бабушки из Бураново".
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