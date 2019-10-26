Срочно: умерла Пугачева

В субботу, 26 октября, не стало участницы коллектива "Бурановские бабушки" Натальи Пугачевой. Солистка не дожила два дня до своего 84-летия. Причина смерти пока не раскрывается.
Информацию подтвердил глава Удмуртской республики Александр Бречалов в социальных сетях. Политик выразил соболезнования родным и друзьям артистки.
Художественный руководитель группы "Бурановские бабушки" Ольга Туктарева сообщила, что Наталья Пугачева четыре месяца боролась с серьезной болезнью. Последние полгода она не выходила на сцену, передает РЕН ТВ.
Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки Бурановских бабушек.— Александр Бречалов (@brechalov) 26 октября 2019 г.
Мои соболезнования родным и близким pic.twitter.com/IJxxSXETFI
Напомним, "Бурановские бабушки" – музыкальный фольклорный коллектив из села Бураново в Удмуртии. Группа приобрела широкую известность благодаря исполнению хитов российских и зарубежых исполнителей на удмуртском языке. В 2012 году участники коллектива заняли второе место на международном конкурсе "Евровидение" в Баку.
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