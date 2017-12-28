Онкобольной Пугачевой запретили выступать

В силу возраста заводной артистке тяжело переносить самолеты и поезда. Она редко выходит из дома.

Бывшей солистке фолк-коллектива "Бурановские бабушки" Наталье Пугачевой 83 года. Несколько лет назад у нее обнаружили рак желудка, потребовалось срочное вмешательство медиков. Сразу по­сле выступления на Олимпиаде артистку увезли в Мо­скву на обследование.

"Ситуация создалась критическая: надо делать операцию, но выдержит ли сердце наркоз? Дети Натальи Яковлевны – Валентина, Нина, Галина, Александр – заверили врачей: "Мама у нас сильная. До сих пор сама в охотку огород вскапывает. Посмотрите, какие у нее крепкие руки!" И хирурги решили рискнуть", – поделилась тогдашний руководитель "Бурановских бабушек" Ксения Рубцова.

Звезда из Удмуртии перенесла операцию в столичном онкологическом центре на Каширском шоссе и около месяца находилась под наблюдением врачей. "За время болезни наша артистка похудела, но посидела на парном молоке и домашней сметанке – и округлилась, щечки по­явились", – рассказала Рубцова.

Из-за болезни и возраста Наталья Пугачева больше не выступает – запретили врачи. Однако в каждом городе "Бурановские бабушки" непременно ходят в церковь и ставят свечи о здравии подруги. "Она просто старенькая уже и теперь только дома выступает. Встречает гостей, фестивали проводит. В церковь ходит, которую мы всем коллективом построили на свои гонорары в родном селе Бураново", – цитирует одну из участниц коллектива Sobesednik.