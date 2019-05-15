"Мой район" преобразит Капотню уже к августу
По его словам, в этом году работы по благоустройству выйдут
за пределы исторического центра. "По программе "Мой район" планируем
привести в порядок больше 200 парков, улиц, бульваров и знаковых мест во всех
округах Москвы", – отметил столичный градоначальник.
Крупнейший проект благоустройства в 2019 году – район Капотня. Мэр подчеркнул, что здесь появится уютный парк, детские площадки, велодорожки и парковочные места. Кроме того, городские власти проконтролируют, чтобы расположенный в этом районе нефтеперерабатывающий завод снижал вредные выбросы.
"А еще через несколько лет в Капотне начнется программа реновации пятиэтажек", – подчеркнул Собянин.
Продолжаем комплексное благоустройство районов. В этом году основные работы пойдут за пределами центра. По программе #Мойрайон планируем привести в порядок больше 200 парков, улиц, бульваров и знаковых мест во всех округах Москвы. Самые масштабные работы пройдут в Капотне. pic.twitter.com/F0AmNmBe6j— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 15 мая 2019 г.
Проект благоустройства Капотни градоначальник ранее обсуждал с местными жителями. По его словам, это новый опыт для городских властей.
"Мы много делали дворов, сквериков, но чтобы взять и так вот всю территорию покрыть – огромный проект, такого вообще не было", - сказал мэр Москвы.
Благоустройство района охватит набережную Москвы-реки протяженностью более двух километров, улицу Капотня, а также несколько проездов. Общая площадь проекта – 136 гектаров.
Самые масштабные работы будут проведены на берегу реки. Там появится набережная для пешеходов и парк, который станет продолжением парк 850-летия Москвы в соседнем районе Марьино. Заболоченные места очистят от мусора, у реки появятся водолюбивые растения, к которым проложат экологическую тропу длиной 900 метров.
В этом районе приведем в порядок берега Москвы-реки, сделаем новый уютный парк, детские площадки, велодорожки и парковки. Проследим, чтобы НПЗ выполнял свои обязательства по снижению вредных выбросов. А еще через несколько лет в Капотне начнется программа реновации пятиэтажек. pic.twitter.com/b485fzbdyS— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 15 мая 2019 г.
В рамках благоустройства будут заменены опоры освещения, установлены скамейки и урны, а также навигационные и информационные стелы. Для младших возрастов появятся современные детские площадки, для любителей активного образа жизни – спортивные зоны с тренажерами, настольным теннисом, волейбольными площадками.
Кроме того, для жителей Капотни будут созданы зоны для пикника, появится площадка для проведения культурно-массовых мероприятий. Также будут высажены деревья и кустарники, разбиты цветники и газоны.
В жилой зоне района запланирована расширение тротуаров для удобства пешеходов. На маршрутах городского транспорта появятся остановочные павильоны нового образца. Не забудут и о велосипедистах: для них расширят сеть велодорожек.
Благоустройство ждет и территорию у Заводского пруда. Там приведут в порядок зону отдыха с кафе. Как отмечают в пресс-службе столичной мэрии, благоустройство Капотни завершится в конце августа.
Создание качественной городской среды – один из приоритетов столичных властей. За прошедшие восемь лет было благоустроено 350 проспектов, улиц, бульваров и других общественных пространств. В текущем году основные работы развернутся в рамках масштабной программы "Мой район": в порядок приведут 4,5 тысячи дворов и более 200 парков и других объектов.
Так, благоустройство ждет парк Дружбы на севере Москвы, территорию у реки Яуза на северо-востоке столицы, сквер у улицы Лухмановская в Косино-Ухтомском и другие объекты. Также в порядок приведут Овчинниковскую и Озерковскую набережные в историческом районе Замоскворечье.
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