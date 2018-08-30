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Общество

Водолазы приступили к разбору Крымского моста

Фото: most.life
В акватории Керченского пролива началась сложная операция. Водолазы демонтируют вспомогательные конструкции под Крымским мостом.
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Специальные механизмы, с помощью которых погружали сваи, бетонировали опоры и монтировали пролеты автодорожной части, больше не нужны. Это были временные сооружения.

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Демонтаж ведут водолазы на всем протяжении переправы, работает несколько водолазных станций. Сначала обследуется дно, затем принимается решение о подъеме всех металлических предметов – кранов, сваебойных молотов и бетононасосов.

Водолазы погружаются с больших площадок длиной по 100 метров с двух сторон судоходного коридора. Во время строительства моста на них работал краны грузоподъемностью по 350 тонн.

Сваи рабочих площадок, погруженные на разную глубину, извлекаются целиком или срезаются ниже линии размыва морского дна, сообщает ТАСС.

Фото: pixabay.com

Как писали Dni.Ru, накануне вокруг Крымского моста была замечена подозрительная активность. В небе над переправой кружили американские военные самолеты.

Над Черным морем дежурили необычный самолет морской разведки ВМС США Lockheed P-3 Orion и самолет управления и связи на основе Boeing 707-320, предназначенный для обеспечения резервной системы связи с атомными подводными лодками с баллистическими ракетами. К слову сказать, таких американских субмарин в Черном море нет.

Фото: most.life

Активность может быть связана с банальным запугиванием и провоцированием российских военных. Обнаружив потенциальные цели, они могут поднять самолеты по тревоге и таким образом американцам станут известны пункты их дислокации и численность группировки.

Тем временем Киев объявил о подготовке новых санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве Крымского моста. В правительстве полагают, что санкции сделают невозможным экономические отношения с Украиной, позволят ограничить или прекратить экономические отношения со странами Европейского Союза и США. Правда, в Москве заявили, что ограничительные меры никак не повлияют на строительство железнодорожной части переправы.

Фото: most.life

"Если они вводят санкции против тех компаний, которые его построили, значит, построили они его удачно. Не прошло и года, как они заявляли, что Крымский мост – это фейк, что его нет, что он есть только на бумаге, что он есть только в компьютере", – так сказал депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Напомним, что автомобильное движение по мосту открыл 16 мая 2018 года президент России Владимир Путин, лично проехав по нему за рулем "КамАЗа". Поезда должны пойти по Крымскому мосту в 2019 году. Мост был построен за рекордно короткие сроки и стал ключевым элементом интеграции полуострова в Российскую Федерацию.

Автор: Александр Комаров30 августа 2018, 22:00
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

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