Уничтожить Крымский мост просят Бога

Украинским политикам не дает покоя Крымский мост. Складывается впечатление, что у них пропали сон и аппетит после возведения этого грандиозного сооружения. Депутат Рады Мосийчук договорился до того, что возложил на высшие силы задачи по уничтожению моста.

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук предложил украинским спецслужбам найти помощников для уничтожения Крымского моста на Кавказе. Почему именно там, народный избранник не уточнил, сообщает РИА Новости.

Кроме того, депутат выразил надежду, что избавиться от моста Киеву помогут высшие силы и природная стихия. Ранее Мосийчук называл конструкцию "вражеской инфраструктурой" и заявлял, что лично принял бы участие в ее уничтожении, если бы занимал должность министра обороны.

Не отстают от политиков и люди творческих профессий: украинская интеллигенция недавно показала свое истинное лицо. Известный узкому кругу читателей по матерным пьесам прозаик и драматург Александр Подервянский предположил, что день падения Крымского моста станет днем национального единения: все выйдут в этот день на улицы в вышиванках.

Строительство Крымского моста стало еще площадкой для съемок фильма. Уже осенью картину можно будет увидеть на всех экранах страны:



�� https://t.co/1CKBzG1HTS#крымскиймост #российскоекино pic.twitter.com/H6ZiVfXL4P — Комсомольская правда (@KP_PSKOV) 21 августа 2018 г.

Правда, стоит отметить, что случаются в стане ярых русофобов и фантастические перевоплощения. К примеру, украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян, совершившая на днях путешествие в Керчь, восхитилась Крымским мостом и назвала его "мощнейшим инфраструктурными проектом".

А украинская пресса продолжает писать всякие небылицы про Крымский мост. Недавно появилась новая страшилка: сооружению якобы осталось стоять недолго – то ли до первого серьезного шторма, то ли до начала холодов.