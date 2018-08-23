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Общество

Уничтожить Крымский мост просят Бога

Фото: most.life
Украинским политикам не дает покоя Крымский мост. Складывается впечатление, что у них пропали сон и аппетит после возведения этого грандиозного сооружения. Депутат Рады Мосийчук договорился до того, что возложил на высшие силы задачи по уничтожению моста.
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Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук предложил украинским спецслужбам найти помощников для уничтожения Крымского моста на Кавказе. Почему именно там, народный избранник не уточнил, сообщает РИА Новости.

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Кроме того, депутат выразил надежду, что избавиться от моста Киеву помогут высшие силы и природная стихия. Ранее Мосийчук называл конструкцию "вражеской инфраструктурой" и заявлял, что лично принял бы участие в ее уничтожении, если бы занимал должность министра обороны.

Не отстают от политиков и люди творческих профессий: украинская интеллигенция недавно показала свое истинное лицо. Известный узкому кругу читателей по матерным пьесам прозаик и драматург Александр Подервянский предположил, что день падения Крымского моста станет днем национального единения: все выйдут в этот день на улицы в вышиванках.


Правда, стоит отметить, что случаются в стане ярых русофобов и фантастические перевоплощения. К примеру, украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян, совершившая на днях путешествие в Керчь, восхитилась Крымским мостом и назвала его "мощнейшим инфраструктурными проектом".

А украинская пресса продолжает писать всякие небылицы про Крымский мост. Недавно появилась новая страшилка: сооружению якобы осталось стоять недолго – то ли до первого серьезного шторма, то ли до начала холодов.

Автор: Александр Комаров23 августа 2018, 11:40

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