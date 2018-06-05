Порошенко лично приказал сбить Boeing над Донбассом

Приказ на уничтожение Boeing авиакомпании Malaysia Airlines над Донбассом отдавал лично Петр Порошенко. Об этом открыто говорят политики в Киеве.

Люди в ближайшем окружении Петра Порошенко говорят о том, что президент Украины несет ответственность за гибель малайзийского самолета. Выступивший с таким заявлением экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко подчеркнул, что решил обнародовать эти факты вполне осознанно.

"Могу сказать с уверенностью: ближайшие люди Порошенко уже начали говорить, что Порошенко отдавал приказ на расстрел непосредственно этого самолета... Это близкое окружение Порошенко, это люди, с которыми я непосредственно когда-то в парламенте работал, и они за свои слова отвечают", – рассказал Журавко в эфире телеканала "Звезда". Имена своих источников бывший депутат называть не стал – по его словам, чтобы не подвергать их опасности.

Напомним, международная следственная группа в конце мая заявила, что ракета, сбившая Boeing, была выпущена зенитным ракетным комплексом "Бук". По ее данным, была установлена и принадлежность комплекса, приписанного якобы к российской военной части. ЕС и НАТО поспешили выступить с призывом к России – по их мнению, Москва должна признать свою ответственность за катастрофу над Донбассом.

В Минобороны России, в свою очередь, подчеркнули, что представленный фрагмент ракеты никак не мог быть частью российского вооружения. Все такие снаряды были утилизированы еще в 2011 году.

Boeing-777 "Малайзийских авиалиний" потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. Лайнер летел из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находились 298 человек.

