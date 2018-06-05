Порошенко лично приказал сбить Boeing над Донбассом

Финал шоу "Холостяк" Фестиваль "Кинотавр" Отравление Скрипаля Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Беременная Наташа Королева рассталась с мужем и ушла к другому
"Я тебя зарою!": Стриженова с вываливающейся грудью матом орала у Малахова
Дочь Долиной шокировала изуродованным телом
"Боже, какой ужас": Волочкова показала дочку в купальнике
Неожиданный финал шоу "Холостяк" с Егором Кридом
партнеры
Вторник 5 июня
Лента новостей
18:03
Кассир тайком вынес из банка восемь миллионов рублей
18:02
Пришедшую на ЕГЭ школьницу заставили снять белье перед охраной
17:53
На севере Москвы из задымленного ТЦ вывели людей
17:50
Сделан первый шаг для отмены антироссийских санкций
17:34
В Волгограде мусоровоз раздавил легковушку вместе с водителем
17:27
Ученые заявили о пользе частого секса после 50-ти
17:27
"Главная принцесса шоу "Холостяк": Бузова сбила спесь с зазнавшегося Крида
17:07
В Москве ловят гуляющего по улицам волка
16:48
15-летняя девочка выпала из окна многоэтажки и выжила
16:34
Как система "все включено" гробит здоровье туристов
16:19
Дети спалили две машины под Нижним Новгородом
16:18
Госдума займется ценами на бензин
16:03
Наталия Орейро назвала самого сексуального игрока сборной России
15:53
Когда откроют участок красной ветки метро до "Столбово"
15:41
"Позор!": сестра носит одежду Жанны Фриске
15:41
"Я не сдаюсь": Медведева высказалась о вердикте врачей
15:24
На трассе "Дон" найдена бомба
15:18
Студент-насильник напал на двух уфимок
15:12
Найден способ побороть рак в последней стадии без химиотерапии
15:11
Как технология блокчейн изменит тревел-индустрию
14:45
Потребовалась ампутация: участник "Дома-2" в шоке от трагедии
14:42
5 причин обратиться к косметологу летом
14:37
Жительница Подмосковья заявила в полицию на школьника-насильника
14:32
Труп год пролежал возле жилого дома в подмосковных Мытищах
14:23
Под Москвой после пожара в коллекторе нашли скелет
14:23
Сразу не умрете: ученые рассказали о последствиях купания в лаве
14:15
Украинского режиссера нашли мертвым
14:05
Госдума изучит европейский опыт борьбы с оскорблениями властей в СМИ
13:48
Саакашвили грубо ответил Путину
13:45
ПАСЕ призвали восстановить полномочия России
13:28
Постаревшая Маликова появилась на людях в комбинации
13:23
"Страшно признаться жене": Максим Матвеев откровенно о муках совести
12:56
Площадь пожара в казанском ТЦ выросла в десять раз
12:52
"Не подпускает к себе близко!": муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
12:49
Кто выступит гарантом частных инвестиций
12:47
Садовод откопал в огороде скелет бывшего мужа возлюбленной
12:43
Раскрыто имя самого богатого человека в России
12:20
Счастливая Барановская показала главного мужчину своей жизни
12:02
ЕС начал бить "Газпром" из-за Украины
11:51
Нелицеприятные данные о победительнице шоу "Холостяк"
11:42
Приближенный раскрыл связь Цымбалюк-Романовской с сестрой
11:28
Обязательная программа: Что нельзя пропустить на Bosco Fresh Fest
11:24
Создатели "Игры престолов" уничтожают сценарий сериала
11:13
В пруду под Вологдой утонул четырехлетний ребенок
11:07
"Трусы съехали": Малахов в странном виде обратился к народу
11:04
Известная певица жестко наказала звезду шоу "Прямой эфир"
10:31
Три иностранца угнали иномарку под Москвой
10:20
В Индии потерпел крушение самолет
10:12
Изнемогающая Валерия отказалась идти и попросила помощи
10:02
В Казани воспитательницу судят за попытку убить ребенка в детском саду
09:41
Смертельные болезни научились находить с помощью компьютерной мыши
09:37
В США умер бывший глава Пентагона
09:31
Садальский поиздевался над Петросяном после заявления исхудавшей Степаненко
09:30
Пожарные спасают людей из горящего ТЦ в Казани
09:19
В работе Instagram произошел массовый сбой
09:02
Машина снесла группу пешеходов в Домодедово (видео)
08:48
Жуткий пожар в Петербурге сняли на видео
08:38
Лишившаяся волос Паулина Андреева резко постарела
08:03
Президент России нанес удар по мечтам Порошенко
22:03
Казаченко о родившей жене: Она – пыль с моих ботинок
22:00
Взбешенная Анджелина Джоли добивается Меган Маркл
21:52
Трудоголик Гармаш резко изменился
21:51
Под Петербургом батут с детьми сдуло ветром
21:40
Пиар на свиной крови: Бабченко пошел по стопам Цымбалюк-Романовской
21:26
Странная дочь Ефремова удивила безумным видом на красной дорожке
21:25
На юге Москвы спасли тонувшую женщину
21:19
Больному Леонтьеву во время концерта срочно вызвали скорую
21:05
В Нижнем Тагиле затопило целую улицу (видео)
20:53
"Беременности не вижу": Кудрявцева без живота шокировала народ
20:40
ЕС больше не указ: Италия готова снять антироссийские санкции
20:37
Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко
20:31
Как пассажирский Ту-144 потерпел катастрофу под Парижем
20:28
Украинскому журналисту Сущенко дали 12 лет за шпионаж
20:23
Подросток посадил неисправный самолет на оживленное шоссе
20:17
Округлившаяся Боня высказалась о беременности
20:13
Хладнокровного насильника выдала грязь под ногтями
20:06
Шепелев раскрыл главную тайну смерти Бабченко
19:46
Таблица ЧМ-2018
19:36
В Ижевске осудили телефонного террориста
19:31
"Грудь сморщилась": опозоренную Собчак отправили в больницу
19:06
В Татарстане ребенок упал с моста и утонул
19:04
Расстроенная Шарапова ответила на бегство Уильямс
18:35
Порошенко возмутил неадекватным поведением в церкви
18:32
В Тюмени младенец вылил на себя вскипевший чайник
18:25
Таксист заснул: знаменитый певец разбился в аварии с фурой
18:24
Конец света "передвинули" на лето 2018-го
18:23
Москва стала точкой притяжения парламентариев всего мира
18:13
Расписание ЧМ-2018: групповой этап
17:59
Как правильно "качать" железо летом
17:41
Госдума избавит бюджет от дефицита
17:34
К ЧМ-2018 объявили срочный набор элитных путан
17:12
Путин снял с должности главу кемеровского МЧС
17:10
На сцене РАМТа стартуют XVIII "Летние балетные сезоны"
17:04
В Омске кота взяли на работу на почте
16:45
МакSим изуродовала себя после семейного скандала
16:41
Серена Уильямс позорно убежала от Марии Шараповой в Париже
16:34
В Екатеринбурге столкнулись два автобуса: 22 человека пострадали
16:24
Найден способ продления жизни
16:20
Под Ростовом иномарка насмерть сбила человека
16:13
Лохматая Проскурякова предстала со спущенными чулками и бутылкой
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

От Путина потребовали наказать Джигарханяна за клевету
Цымбалюк-Романовская находится в отвратительном состоянии
"Боже, какой ужас": Волочкова показала дочку в купальнике
Юля Самойлова откровенно рассказала о своем сексе
Неожиданный финал шоу "Холостяк" с Егором Кридом
Малахов выпал в осадок: Шурыгина после аборта бросилась в церковь
Общество

Порошенко лично приказал сбить Boeing над Донбассом

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Nazar Furyk
Приказ на уничтожение Boeing авиакомпании Malaysia Airlines над Донбассом отдавал лично Петр Порошенко. Об этом открыто говорят политики в Киеве.
прочитано 5893 раза

Люди в ближайшем окружении Петра Порошенко говорят о том, что президент Украины несет ответственность за гибель малайзийского самолета. Выступивший с таким заявлением экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко подчеркнул, что решил обнародовать эти факты вполне осознанно.

ПО ТЕМЕ

"Взяли и показали пальцем на Россию": Малайзию возмутило расследование катастрофы Boeing

Россию официально обвинили в катастрофе Boeing в Донбассе

 Крушение Boeing на Украине

Сюжеты Крушение Boeing на Украине

Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

"Могу сказать с уверенностью: ближайшие люди Порошенко уже начали говорить, что Порошенко отдавал приказ на расстрел непосредственно этого самолета... Это близкое окружение Порошенко, это люди, с которыми я непосредственно когда-то в парламенте работал, и они за свои слова отвечают", – рассказал Журавко в эфире телеканала "Звезда". Имена своих источников бывший депутат называть не стал – по его словам, чтобы не подвергать их опасности.

Напомним, международная следственная группа в конце мая заявила, что ракета, сбившая Boeing, была выпущена зенитным ракетным комплексом "Бук". По ее данным, была установлена и принадлежность комплекса, приписанного якобы к российской военной части. ЕС и НАТО поспешили выступить с призывом к России – по их мнению, Москва должна признать свою ответственность за катастрофу над Донбассом.

В Минобороны России, в свою очередь, подчеркнули, что представленный фрагмент ракеты никак не мог быть частью российского вооружения. Все такие снаряды были утилизированы еще в 2011 году. 

Boeing-777 "Малайзийских авиалиний" потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. Лайнер летел из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находились 298 человек. 

Автор: Андрей Евлампиев5 июня 2018, 16:19
ФОТОРЕПОРТАЖ

Обломки разбившегося Boeing вывозят из ДНР

567

комментарии

Политика

Саакашвили грубо ответил Путину
Президент России нанес удар по мечтам Порошенко
Порошенко возмутил неадекватным поведением в церкви
Внезапно: Путин сделал признание о развале ЕС

Шоу-бизнес

"Главная принцесса шоу "Холостяк": Бузова сбила спесь с зазнавшегося Крида
"Позор!": сестра носит одежду Жанны Фриске
Странному поведению Пугачевой под Бузовой нашлось объяснение
"Как можно довести ребенка до такого состояния": врачи набросились на Елену Воробей

Проишествия

Учителя года судят за секс с тремя школьницами
Разбилась о стену кладбища: "Миссис Мира-2018" погибла в жуткой катастрофе
Москвичи паникуют из-за нового маньяка-кусаки
Энрике Иглесиас едва не погиб в горящей машине перед концертом в Москве

Lifestyle

Создатели "Игры престолов" уничтожают сценарий сериала
Пойманный за руку Михалков оправдался за дикие доходы
Стресс и поджог: раскрыта тайна смерти Александра Абдулова
Что стало с красавицей-актрисой из "Покровских ворот"
Шоу-бизнес

"Трусы съехали": Малахов в странном виде обратился к народу

Скандально известный телеведущий покидает Москву
Шоу-бизнес

Счастливая Барановская показала главного мужчину своей жизни

На фото телеведущая просто сияет
Шоу-бизнес

"Не подпускает к себе близко!": муж Пугачевой поражен надменностью Ротару

Певица стала более строгой
Шоу-бизнес

"Позор!": сестра носит одежду Жанны Фриске

Таким образом Наталья верит, что родственница рядом

Гороскоп

Астрологический прогноз с 4 по 10 июня
Совет на выходные
Любовный гороскоп на месяц
"Люто ненавидит мужчин": Открылась тайна Юлии Барановской

Фоторепортажи

Постаревшая Маликова появилась на людях в комбинации
Трудоголик Гармаш резко изменился
Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко
В Москву съехались парламентарии со всего мира

Спорт

Расстроенная Шарапова ответила на бегство Уильямс
"У него дети – граждане России": Кафельников разоблачил угрожавшего русским теннисиста
Десантник и укротитель быков защитят Роналду от россиян на ЧМ-2018
Расписание ЧМ-2018: групповой этап

Регионы

Безумные регионы: в Татарстане вторые сутки ловят душевнобольную
Детям показывали фейерверк: страшные кадры из горящего ТЦ в Иркутске
Совратившая школьника учительница погибла в страшной аварии
Голая телеведущая из Челябинска объявила о поисках мужа
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru