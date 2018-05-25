Россию официально обвинили в катастрофе Boeing в Донбассе

Россия виновна в крушении Boeing авиакомпании Malaysia Airlines над Донбассом в июле 2014 года – с официальным заявлением выступило правительство Нидерландов. В Москве заявили, что комиссия по расследованию "оживила" старую версию событий, приурочив скандал к ЧМ-2018.

Результаты расследования обстоятельств катастрофы самолета "Малайзийских авиалиний" над Донбассом в 2014 году "прямо указывают на причастность России", заявили в МИД Нидерландов. Нашу страну призвали "присоединиться к обсуждению, чтобы прийти к решению, которое восстановит справедливость", сообщает Reuters.

Москва еще накануне, после обнародования итогов работы комиссии, напомнила: ей не позволили участвовать в расследовании. А 25 мая постпред России в ЕС Владимир Чижов, комментируя заявления голландского прокурора Фреда Вестербеке отметил, что все это "старые новости". По словам дипломата, подобная версия была озвучена в 2014 году, но ни тогда, ни сейчас доказательств ее достоверности не предоставили.

Чижов уверен, что заявление совместной следственной группы, поднявшей старую версию, призвано выставить Россию в черном свете в преддверии чемпионата мира по футболу. В этом же русле стоит рассматривать и открытое письмо предполагаемых родственников погибших в той катастрофе. В послании содержится критика российских властей и напрямую упоминается ЧМ-2018, передает НСН.

Напомним, в заявлении совместной следственной группы сказано, что комплекс "Бук", с помощью которого был сбит лайнер, якобы принадлежал российской 53-й зенитной ракетной бригаде и его специально привезли в Донбасс. Такие выводы эксперты сделали, изучив снимки со спутников в интернете.

Заявление МИД России относительно пресс-конференции Совместной следственной группы 24 мая 2018 г. о предварительных итогах уголовного расследования крушения малайзийского «Боинга» на востоке Украины 17 июля 2014 г. https://t.co/lyFzm1lVUj#MH17 pic.twitter.com/D9lpy85wJ7 — МИД России ���� (@MID_RF) 24 мая 2018 г.

В Минобороны России эти утверждения высмеяли. Во-первых, ни один наш зенитный комплекс никогда не пересекал границу Украины. Во-вторых, эти же фейковые снимки не раз демонстрировались – было доказано, что это подделки.

Малайзийский Boeing 777 разбился в Донбассе 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек. В российском оборонном ведомстве полагают, что причина, по которой голландская комиссия замалчивает происхождение найденного двигателя сбившей самолет ракеты – его принадлежность Вооруженным силам Украины, сообщает РИА Новости.