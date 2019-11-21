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Крушение Boeing на Украине

Обломки Boeing 777, сбитого в небе под Донецком

Пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, вылетевший рейсом MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), потерпел крушение под Донецком 17 июля 2014 года. Известно, что лайнер был сбит, однако другие подробности произошедшего крайне запутаны.

Несколько лет длится расследование катастрофы. Киев и его западные партнеры, без каких либо доказательств, в первые же минуты после трагедии возложили ответственность на произошедшее на Москву. Однако появляющиеся в деле улики указывают на то, что к атаке на пассажирский самолет была причастна украинская сторона.

Подробности расследования и последние новости о Boeing MH17 читайте в сюжете Dni.Ru.

В деле о катастрофе MH17 появился секретный свидетель

В деле о катастрофе MH17 появился секретный свидетель
Во время предварительных слушаний в Гааге по делу о катастрофе Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17, сторона обвинения заявила о наличии секретного свидетеля.

Бывший ополченец назвал ответственного за катастрофу малайзийского Boeing

Бывший ополченец назвал ответственного за катастрофу малайзийского Boeing
Несмотря на то, что Россия предоставила убедительные доказательства вины украинской армии в катастрофе малайзийского Boeing летом 2014 года, Запад продолжает осуждать ополчение Донбасса и Москву. В скандальном интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону бывший командир ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) откровенно ответил на вопрос о том, кто виноват в уничтожении самолета. Следствие на Западе считает Гиркина одним из главных виновных в катастрофе малайзийского Boeing.

Расследование крушения MH17 связали с эпидемией коронавируса

Расследование крушения MH17 связали с эпидемией коронавируса
Агентство здравоохранения Нидерландов предупредило: из-за опасности распространения коронавируса в зал заседаний, где будет рассматриваться дело о крушении пассажирского Boeing 777 рейса MH17, пустят не всех. Эксперты опасаются, что этот повод будет использован для антироссийской провокации. Первое слушание по делу о расследовании крушения MH17 назначено в Гааге на 9 марта.

В Сеть "слили" сенсационные документы разведки о крушении MH17

В Сеть "слили" сенсационные документы разведки о крушении MH17
На платформе для независимых журналистов Bonanza Media были опубликованы документы Службы военной разведки и безопасности Нидерландов, которые дают расследованию дела о крушении рейса MH17 сенсационный поворот. Оказалось, что лайнер находился вне зоны досягаемости комплексов "Бук-1М". Расследование трагедии в небе над Донбассом изначально вызывало множество вопросов.

В деле о катастрофе MH17 нашли след украинской армии

В деле о катастрофе MH17 нашли след украинской армии
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров выпустил фильм-расследование "МН17: в поисках истины", в котором попытался разобраться в настоящих причинах крушения пассажирского Boeing 777 в небе над Донбассом. Эксперт нашел страшный след, указывающий на возможную причастность к трагедии украинской армии. Одна из самых очевидных нестыковок в деле о крушении MH17 кроется во времени опубликования в Сети записи якобы переговоров лидеров ополчения.

Обвиняемый по делу о катастрофе MH17 сделал жесткое заявление

Обвиняемый по делу о катастрофе MH17 сделал жесткое заявление
Стало известно о следующем шаге в расследовании дела о катастрофе MH17, когда Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала на допрос четырех подозреваемых. Среди них оказался один из бывших лидеров ополчения Донбасса Игорь Гиркин, известный как Игорь Стрелков. Судебное слушание назначено на 9 марта.

Эрнст признал ошибкой сюжет об атаке истребителя на малайзийский Boeing

Эрнст признал ошибкой сюжет об атаке истребителя на малайзийский Boeing
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст дал интервью изданию The New Yorker. По словам американского журналиста, он назвал сюжет об атаке украинского истребителя на малайзийский Boeing 777 рейса MH17 ошибкой. The New Yorker напомнил читателям о том, что пять лет назад Первый канал показал авторскую программу журналиста Михаила Леонтьева "Однако", в которой тот продемонстрировал якобы спутниковый снимок, запечатлевший момент атаки украинского истребителя на пассажирский Boeing.

"Загнали самолет": озвучены детали катастрофы MH17

"Загнали самолет": озвучены детали катастрофы MH17
Военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин возмутился затянувшимся расследованием дела о катастрофе пассажирского Boeing 777, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Он озвучил детали трагедии, однозначно указывающие на вину Украины. Поздним вечером 10 декабря в Париже завершилось заседание комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы по юридическим вопросам.

"Совершенно нелогично": неожиданный поворот в деле о катастрофе MH17

"Совершенно нелогично": неожиданный поворот в деле о катастрофе MH17
Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла призвал обнародовать все доказательства по делу о катастрофе пассажирского Boeing 777, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур и потерпевшего крушение в Донбассе. Эту позицию поддержала российская сторона. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что Москва передаст Куала-Лумпуру все имеющиеся у нее данные о катастрофе рейса MH17.

Украинцы попались на лжи о катастрофе MH17

Украинцы попались на лжи о катастрофе MH17
Эксперты-любители из британской организации Bellingcat выступили с очередным заявлением по поводу расследования катастрофы пассажирского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур и потерпевшего крушение в Донбассе. Виноватой они в очередной раз назначили Россию. Украинские СМИ пройти мимо такого новостного повода не смогли. Чем больше продвигается расследование дела о катастрофе MH17, тем больше экспертное сообщество и простых людей готовят к неожиданному выводу следователей.

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