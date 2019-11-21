Крушение Boeing на Украине

Пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, вылетевший рейсом MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), потерпел крушение под Донецком 17 июля 2014 года. Известно, что лайнер был сбит, однако другие подробности произошедшего крайне запутаны.

Несколько лет длится расследование катастрофы. Киев и его западные партнеры, без каких либо доказательств, в первые же минуты после трагедии возложили ответственность на произошедшее на Москву. Однако появляющиеся в деле улики указывают на то, что к атаке на пассажирский самолет была причастна украинская сторона.

Подробности расследования и последние новости о Boeing MH17 читайте в сюжете Dni.Ru.