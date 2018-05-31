"Взяли и показали пальцем на Россию": Малайзию возмутило расследование катастрофы Boeing над Донбассом

Министр транспорта Малайзии Энтони Лок выступил с заявлением по делу о крушении Boeing в Донбасе. Он назвал обвинения против России бездоказательными, передает ChannelNews Asia. "Ответственные не имеют права просто взять и указать пальцем на Россию", – отметил политик.
Напомним, международная следственная группа представила промежуточные результаты расследования авиакатастрофы. Специалисты заявили, что самолет сбили из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска.
Boeing-777 Малайзийских авиалиний потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. Лайнер летел из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находились 298 человек.
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