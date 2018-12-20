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"Обняться с президентом": Путин исполнил мечту слепой девочки

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Владимир Путин исполнил мечту 17-летней Регины Парпиевой. Тяжелобольная девочка, которая мечтает стать журналистом, взяла интервью у президента.
прочитано 1368 раз

Регина Парпиева из города Бор Нижегородской области больна оптикомиелитом (болезнь Девика). Это редкое заболевание центральной нервной системы, поражающее оптический нерв и спинной мозг.

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Беседуя с девочкой, президент России рассказал о своих музыкальных предпочтениях. Путин признался, что не очень любит хеви-метал."Хеви-метал – для меня очень сложно для восприятия, тяжеловато, хотя любая музыка приятна, если она талантлива, она всегда должна рождать какие-то положительные эмоции", – сказал Путин.

По словам главы государства, он предпочитает классику. В числе любимых композиторов президент назвал Чайковского, Шуберта, Моцарта, Листа, Шопена, Бетховена и Брамса.

Недавно президент посетил форум добровольцев в рамках проекта "Мечтай со мной". Участники мероприятия могли взять на себя обещание исполнить желания кого-то из подростков. Глава государства решил осуществить мечты пятерых тяжелобольных детей. Одной из них и стала Регина. Ранее Путин исполнил мечту тяжелобольного мальчика из Ленинградской области – полетать над Санкт-Петербургом, сообщает телеканал "360".

Под конец интервью Регина Парпиева попросила у Путина разрешения обнять его. Девочка подарила президенту игрушечную собаку, которую сделала своими руками. Владимир Путин тоже приготовил Регине подарки: гаджеты и билеты на концерт, передает ТВЦ.

Автор: Андрей Евлампиев20 декабря 2018, 19:34
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Путин надел тулуп и валенки на голое тело

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