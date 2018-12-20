Мужчина отсидел в тюрьме за двойника и стал богачом

Американец Ричард Энтони Джонс провел за решеткой 17 лет за преступление, которого не совершал. Теперь ему выплатят компенсацию в размере 1,1 миллиона долларов.

Мужчину признали виновным в ограблении в 1999 году. Тогда очень похожий на него человек вырвал мобильный телефон из рук женщины на парковке у супермаркета и скрылся. Жертва боролась с преступником, упала и разбила колени. За причинение телесного вреда наказание оказалось более суровым.

Свидетели инцидента охарактеризовали злоумышленника как "светлокожего латиноамериканца или афроамериканца" с длинными откинутыми назад волосами, передает CNN. Сам Джонс в это время был на дне рождения своей девушки, и его видели на вечеринке несколько человек.

Однако очевидцы преступления признали в нем грабителя на очной ставке. По стечению обстоятельств машина преступника припарковалась неподалеку от дома Ричарда. Мужчину приговорили к тюремному заключению.

Американец требует компенсацию в миллион долларов за то, что 17 лет отсидел в тюрьме за двойника Ричард Энтони Джонс отсидел в тюрьме 17 лет. Год назад он вышел на свободу и теперь требует от властей штата Канзас 1,1 миллиона долларов... - https://t.co/TZYi9RRLai pic.twitter.com/cUEzytieJW — Стабильная Газета (@stabkz) 15 сентября 2018 г.

Джонс обратился к правозащитникам, которым удалось найти настоящего преступника. Им оказался Рики Ли Амос, живущий неподалеку от Ричарда и места преступления.

Суд освободил Джонса, но наказать Амоса было невозможно, поскольку у преступления истек срок давности. Помимо компенсации, отсидевший несчастный получил сертификат, удостоверяющий его невиновность, и разрешение участвовать в страховых программах здравоохранения штата. Материалы его дела были уничтожены.