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Недвижимость

Как развивается "Москва-Сити"

Фото: wikipedia.org/Igorkhait -
Грандиозный проект "Москва-Сити" стал визитной карточкой столицы наряду с Кремлем, Красной площадью и Храмом Христа Спасителя. По сути это – сложившийся деловой район со своей идеологией, культурой и особой средой, требующей внимательного отношения. Особенно это касается транспортной доступности.
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Московский международный деловой центр "Москва-Сити" начали возводить в 1995 году – масштабная стройка развернулась на Пресненской набережной, где до этого располагались карьеры, склады и огромная промзона.

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"Москва-Сити" стала новой точкой притяжения на карте столицы

 Развитие Москвы

Сюжеты Развитие Москвы

За несколько лет небоскребы взмыли в московское небо, украсив облик столицы. Новый деловой центр, раскинувшийся на площади в 60 гектаров, стал точкой притяжения для бизнеса, торговли и культуры. Кроме того, здесь появились объекты жилой недвижимости премиум-класса.

Затевая грандиозный проект, прежние столичные власти в середине 90-х годов не учли все возможности транспортной инфраструктуры нового городского района. С каждым годом здесь увеличивался автомобильный трафик – сейчас он  составляет порядка 8000-8500 автомобилей в будни и порядка 5000 автомобилей в выходные.

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev

Количество посетителей территории "Москва – Сити" только за последний год выросло в два раза, с 91 тысячи  человек до 180 тысяч  ежедневно. Специалисты говорят, что после окончания строительства число посетителей в этом деловом районе вырастет еще более чем вдвое – до 400 тысяч человек.

Получается, что в долгосрочной перспективе недостаточная проработка проекта "Москва-Сити" с точки зрения транспортной доступности могла бы крайне негативно сказаться на дорожной ситуации района и окружающих территорий.

Фото: stroi.mos.ru

Но в 2011 году, после смены руководства города, Сергеем Собяниным было принято принципиальное решение о полноценном развитии инфраструктуры с целью избежать транспортного коллапса.

За шесть лет вокруг "Москва-Сити" были построены важные объекты транспортной инфраструктуры, которые уже сейчас помогли разгрузить этот деловой район и облегчить жизнь как автомобилистам, так и пешеходам.

Звенигородский путепровод соединил разделенные железнодорожными путями МЦК 1-ю Магистральную улицу с 1-м Силикатным проездом и Звенигородским шоссе. Движение по нему – четырехполосное – по две в каждую сторону. По краю дороги установили специальный экран, защищающий жителей ближайших домов от шума машин.

Фото: mos.ru

Стало комфортнее и пешеходам – для них построили широкий тротуар, а от станции метро "Международная" протянулся новый пешеходный переход.

Неподалеку расположилась новая железнодорожная эстакада, здесь же проведена масштабная реконструкция устройств и путепровода над Смоленским направлением Московской железной дороги.

"Безлошадным" москвичам добраться до "Москва-Сити" можно на метро, МЦК, по железной дороге. Вариантов сейчас много, благодаря удачным инженерным проектам столичных властей.

Открыто движение на участке от  "Парка Победы" до "Раменок" Калининско-Солнцевской линии метро, на МЦК есть станция "Деловой центр". Здесь построен удобный транспортно-пересадочный узел, который существенно разгрузил столичные вокзалы.

Фото: GLOBAL LOOK pressKomsomolskaya Pravda

На достигнутом проектировщики и строители не останавливаются. Уже в этом году откроется движение по участку Третьего пересадочного контура метро от "Петровского парка" до "Нижней Масловки". Таким образом, к деловому сердцу Москвы можно будет быстро добраться практически из любой части города.

Тем, кто прокладывает сюда свой путь на машине, уже скоро можно будет промчаться с ветерком по северному дублеру Кутузовского проспекта. Он разгрузит правительственную трассу и облегчит жизнь автомобилистам. Также активно сейчас идут работы по продлению Краснопресненской набережной.

"Москва-Сити" строится и развивается. Новые небоскребы самых причудливых форм и расцветок взмывают над облаками. Появляются новые рабочие места, деловой центр столицы все больше притягивает к себе москвичей и гостей города.

Фото: wikipedia.org/Vladimir Medeyko

Повышается и его транспортная доступность – возводятся новые станции метро, строятся автомобильные развязки и эстакады, пешеходные переходы и удобные пересадочные узлы. Не случайно деловой центр Москвы заслужил репутацию одного из наиболее удачных градостроительных проектов в мире.

22 декабря 2017, 15:23

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