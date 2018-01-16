Дизайном станций ТПК займутся лучшие архитекторы

Прием заявок на участие в Открытом международном конкурсе на разработку архитектурного облика станций Большой кольцевой линии (Третьего пересадочного контура) "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар" завершен. Об этом заявил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.





По его словам, всего в организационный комитет конкурса поступила 51 заявка. "10 из которых – от международных консорциумов, включающих специалистов из Аргентины, Великобритании, Венгрии, Израиля, Италии, Латвии, Нидерландов, и Украины. Кроме того, на конкурс заявились команды из восьми городов России", – рассказал Хуснуллин.

Руководитель стройкомплекса Москвы отметил, что такие конкурсы необходимы, поскольку позволяют привлечь новые интересные идеи в оформлении столичной подземки. Хуснуллин подчеркнул, что каждая новая станция Московского метрополитена имеет свой уникальный и неповторимый облик, поэтому "необходимо держать марку".

В соответствии с условиями конкурса, каждая заявка должна включать визуализацию ключевых идей архитектурно-художественного оформления и текстовое описание будущей станции. Кроме того, участникам необходимо предоставить портфолио выполненных работ. Десять финалистов будут определены 22 января.

Конкурс на архитектурный облик станций проходит в два этапа, напомнил Хуснуллин. Во время первого профессиональное жюри выберет пять финалистов по каждой станции.

Прошедшие во второй этап конкурсанты разработают реальные предложения по концепции станций "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар".

В итоге специалисты составят шорт-лист из предложений. Лучшие из них будут в итоге реализованы. Окончательно итоги архитектурного конкурса планируется подвести 17 апреля 2018 года, сказал глава столичного стройкомплекса.

Конкуренция и уровень работ, благодаря участию как российских, так и зарубежных архитекторов, будут ожидаемо высоки, отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. По его словам, подобные конкурсы – это флагманы для продвижения интересов архитектуры. "Благодаря политике Сергея Собянина, мы проводим уже четвертый конкурс по метро и надеемся, что он станет событием, как в профессиональной среде, так и в жизни города", – отметил он.

Третий пересадочный контур метро – новая кольцевая линия столичной подземки. Она включает 31 станцию и 67 километров линий. В ближайшее время будет запущен первый участок нового метрокольца от "Петровского парка" до "Делового центра".

Станции "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар" будут располагаться в Южном административном округе неподалеку от объекта всемирно наследия ЮНЕСКО – музея-заповедника "Коломенское". Обе станции мелкого заложения с береговыми платформами.

В конце декабря 2017 года на портале "Активный гражданин" жители столицы выбрали название для нового контура – Большая кольцевая линия. Он будет интегрирован с Московским центральным кольцом (МЦК). Всего запланировано около 20 пересадок.

Большая кольцевая линия позволит пассажирам метрополитена значительно сократить время на дорогу. Не нужно будет ехать в центр, чтобы пересесть с одной линии на другую. В среднем экономия времени составит 20-30 минут.

