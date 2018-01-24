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Меланья Трамп бросила мужа из-за измен с порнозвездой

Меланья и Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Al Drago
Дональд Трамп остался в Давосе один. Первая леди США отказалась сопровождать президента в Швейцарию – предположительно, из-за всплывшей связи с порнозвездой.
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Трудности с логистикой и организацией поездки – таково официальное объяснение отсутствия Меланьи Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Однако СМИ это не убедило. Журналисты подметили охлаждение отношений президентской четы гораздо раньше. В частности, Дональд и Меланья Трамп не отметили 13-ю годовщину свадьбы, которая состоялась 22 января.

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Американские СМИ заключили, что первая леди США отказалась ехать с Трампом в официальную командировку из-за малоприятных новостей. Президенту не удалось скрыть некоторые факты своей личной жизни. Супруге – как, впрочем, и широкой общественности – стало известно, что в 2006-2010 годах, когда Дональд уже был женат на Меланье, у него были отношения с другой женщиной.

Публикация от Daesh (@daesh)

Выяснилось, что перед началом президентской гонки адвокат Трампа заплатил бывшей возлюбленной магната за молчание. Порнозвезда Сторми Дэниелс получила от него 130 тысяч долларов. Однако информация все же просочилась в СМИ, о чем свидетельствует статья в The Wall Street Journal.

Публикация от Daesh (@daesh)

Меланья и Дональд Трамп поженились 22 января 2005 года. 20 марта 2006-го у них родился сын Бэррон. Журналисты уверены, что изменять жене Трамп начал как раз после рождения ребенка.

Если демократы ожидали бурной реакции общественности на эту новость, то они просчитались, пишет издание. У американцев подобные сообщения вызывают зевоту – так надоела им возня вокруг президента.

Автор: Андрей Евлампиев24 января 2018, 12:30
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