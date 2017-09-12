Соловьев рассвирепел из-за оскорблений Урганта

Владимир Соловьев резко ответил своему коллеге Ивану Урганту. Ранее ведущий Первого канала пошутил в своей программе, что "соловьиный помет" – отличное название для шоу на телеканале "Россия 1".

Владимир Соловьев, судя по всему, воспринял шутку как личное оскорбление и ответил Урганту в эфире своей передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым". Он обвинил коллегу в желании угодить украинскому сайту "Миротворец".

"А никто не знает, Иван Ургант не в "Миротворце"? Вот его отец – точно. Но, с другой стороны, я знаю отличный способ, чтобы не попасть в "Миротворец" — достаточно у себя на канале гаденько пошутить про меня. Тогда тебя начинают цитировать обвиняемые в педофилии граждане, находящиеся в бегах в Праге с криком "Молодец, как ты уел Соловьева", и все украинские сайты начинают радостно печатать: "Молодец, Ургант". Молодец, Ваня, ты не окажешься в одном списке с твоим папой и многими достойными людьми. Продолжай шутить", – сказал Владимир Соловьев.



Напомним, украинский сайт находит, отслеживает и публикует информацию о иностранцах, которые посещают Крым через территорию России. Чаще всего после поста на "Миротворце" Служба безопасности Украины возбуждает уголовное дело о незаконном пересечении границы. Одним из самых нашумевших случаев подобной практики считается попытка СБУ арестовать легендарную группу Scooter после выступления на музыкальном фестивале в Крыму.

До этого "Миротворец" попал в крупный скандал, когда выложил в открытый доступ имена, фамилии и адреса всех журналистов, которые посещали территории ДНР и ЛНР. Это поставило жизнь корреспондентов под угрозу и сильно осложнило их дальнейшую профессиональную деятельность.