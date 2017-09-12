Соловьев рассвирепел из-за оскорблений Урганта
Владимир Соловьев, судя по всему, воспринял шутку как личное оскорбление и ответил Урганту в эфире своей передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым". Он обвинил коллегу в желании угодить украинскому сайту "Миротворец".
"А никто не
знает, Иван Ургант не в "Миротворце"? Вот его отец – точно. Но, с другой
стороны, я знаю отличный способ, чтобы не попасть в "Миротворец" —
достаточно у себя на канале гаденько пошутить про меня. Тогда тебя начинают
цитировать обвиняемые в педофилии граждане, находящиеся в бегах в Праге с
криком "Молодец, как ты уел Соловьева", и все украинские сайты
начинают радостно печатать: "Молодец, Ургант". Молодец, Ваня, ты не
окажешься в одном списке с твоим папой и многими достойными людьми. Продолжай
шутить", – сказал Владимир Соловьев.
Напомним, украинский сайт находит, отслеживает и публикует информацию о иностранцах, которые посещают Крым через территорию России. Чаще всего после поста на "Миротворце" Служба безопасности Украины возбуждает уголовное дело о незаконном пересечении границы. Одним из самых нашумевших случаев подобной практики считается попытка СБУ арестовать легендарную группу Scooter после выступления на музыкальном фестивале в Крыму.
До этого "Миротворец" попал в крупный скандал, когда выложил в открытый доступ имена, фамилии и адреса всех журналистов, которые посещали территории ДНР и ЛНР. Это поставило жизнь корреспондентов под угрозу и сильно осложнило их дальнейшую профессиональную деятельность.
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