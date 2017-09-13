Андрей Ургант вмешался в скандал с "соловьиным пометом"

Конфликт между Иваном Ургантом и Владимиром Соловьевым набирает обороты. Актер Андрей Ургант заявил, что в любом случае займет сторону сына.

По словам Андрея Урганта, он не знает подробностей конфликта сына с Владимиром Соловьевым. "Это у них надо спросить. Я, к сожалению, не так держу руку на пульсе времени и к тому же сплю после 11 вечера, а не смотрю телевизионные программы", – цитирует отца шоумена РИА ФАН.

Он подчеркнул, что в любом случае встанет на сторону сына: "Дело в том, что Иван является моим сыном. Думаю, публика это понимает. И поэтому я хочу, чтобы было понимание – это очень тонкие взаимоотношения. Иван мой сын, и я во всех случаях принимаю его сторону, даже не вникая в суть вопроса. Если Иван неправ в чем-то, мы потом сами разберемся".

Ургант выразил готовность защищать сына, если на него будут нападать из-за стычки с телеведущим. Артист добавил, что не хотел бы влезать в политические дрязги, имея в виду конфликт между Россией и Украиной, о котором напомнил Соловьев.

"То, что я на "Миротворце", – да, мне сообщили об этом какое-то время назад. И то сообщили не официально, а тоже так – по сарафанному радио. У меня гастроли на Украине. Может быть, меня впустят, а может быть, и не впустят", – заявил актер и подчеркнул, что Россию считает великой страной, а Украина всегда была для него любимой.

Тем временем Владимир Соловьев продолжает негодовать от слов Ивана Урганта. Шутку о своем политическом шоу он счел объявлением войны, пишет "Комсомольская правда": "Это значит, Эрнст (гендиректор Первого канала. – Прим. ред.) видел и одобрил. Так что это была не шуточка Вани, как я понимаю, а реприза. Видно, кто-то больно переживает уход ряда ведущих с Первого канала на телеканал "Россия".

Напомним, Ургант насмешил зрителей, заявив, что "Соловьиный помет" – отличное название для программы на канале "Россия 1". Судя по всему, журналист воспринял это как личное оскорбление. В эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" он обвинил коллегу в желании угодить украинскому сайту "Миротворец".

