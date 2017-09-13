На Первом канале открестились от "помета" Урганта
"У нас вообще шутки никакие не прописываются. Ваня сам это сказал", – заявил сценарист "Вечернего Урганта". По его словам, продолжения конфликт не получит, передает телеканал "Звезда". "Даже если в дело вмешался его отец и даже если Соловьев продолжит развитие. Тема закрыта", – уверен сотрудник программы.
Владимир Соловьев, которого сильно задела шутка Ивана Урганта, до сих пор дает гневные комментарии средствам массовой информации. РБК он заявил, что не нуждается в извинениях шоумена и больше всего возмущен отношением коллеги к "России 1".
"Ваня не мог не получить добро своего руководства на этот наезд. Речь не обо мне, а о том, что он крайне неуважительно высказался о канале "Россия". Вот это неприемлемо. Это начало канальных войн", – отметил Соловьев. Ургант выдал в эфире хорошо подготовленную репризу, уверен журналист.
Напомним, что конфликт разгорелся после очередного выпуска передачи Урганта на Первом. Он пошутил, что "Соловьиный помет" – подходящее название для политической программы коллеги с канала "Россия 1".
Соловьев принял реплику на свой счет и обвинил шоумена в желании угодить скандальному украинскому сайту. "А никто не знает, Иван Ургант не в "Миротворце"? Вот его отец – точно. Но, с другой стороны, я знаю отличный способ, чтобы не попасть в "Миротворец". Достаточно у себя на канале гаденько пошутить про меня", – сказал он. Оппонент пообещал ответить 13 сентября.
В скандал вмешался отец ведущего юмористического шоу. Актер Андрей Ургант заявил, что не станет участвовать в политических дрязгах, которые породила эта ситуация, но будет защищать сына, даже если тот неправ.
Друзья , у меня горе ���������� pic.twitter.com/Z9NnFvtQi9— GRISHA (@GrishkaUrgant) 12 сентября 2017 г.
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