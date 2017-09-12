Ссора Урганта и Соловьева расколола Россию

Словесные выпады друг против друга Ивана Урганта и Владимира Соловьева рассмешили пользователей соцсетей, расколов при этом страну надвое: кто-то на стороне Урганта, кто-то вступился за Соловьева. Ближе всего к истине считающие что обе шутки "так себе".

Пользователи соцсетей откровенно потешаются над противостоянием двух "столпов и гигантов" – Ивана Урганта и Владимира Соловьева. По мнению самых трезвомыслящих, спор не стоит того, чтобы на него переводить время, а шутки обоих фигурантов противостояния – честно говоря, не ахти.

Тем не менее пользователи успели уже сравнить пикировку с только что прошедшим боксерским поединком Мэйуэзер - Макгрегор, а также с недавним баттлом – словесной схваткой двух рэперов: Оксимирона (Мирон Федоров) и Гнойного (Вячеслав Машнов). Сетевое альтер-эго Урганта, аккаунт @GrishkaUrgant в Twitter пожаловался подписчикам, что Владимир Соловьев его забанил. "Говорят когда Владимир Соловьев учился в школе, он умел быстрее всех мальчишек переобуваться", – написал @GrishkaUrgant в продолжение темы, подняв свой старый, еще апрельский твит.

В комментариях и под этими твитами, и в других соцсетях при обсуждении животрепещущей темы соловьиного помета пользователи сошлись в нешуточных поединках. Пока не представляется возхможным выяснить – кто из них более прав: те, кто защищают и отстаивают честь Владимира Соловьева как мэтра журналистики – или все же те, кого радуют простые и незатейливые, но от того не менее смешные выпады и шутки достаточно молодого, если сравнивать с Соловьевым, шоумена и актера Ивана Урганта.

Как ранее сообщали Dni.Ru, Владимир Соловьев резко ответил своему коллеге Ивану Урганту. Ранее ведущий Первого канала пошутил в своей программе, что "соловьиный помет" – отличное название для шоу на телеканале "Россия 1". Владимир Соловьев, судя по всему, воспринял шутку как личное оскорбление и ответил Урганту в эфире своей передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым". Он обвинил коллегу в желании угодить украинскому сайту "Миротворец".

"А никто не знает, Иван Ургант не в "Миротворце"? Вот его отец – точно. Но, с другой стороны, я знаю отличный способ, чтобы не попасть в "Миротворец" – достаточно у себя на канале гаденько пошутить про меня. Тогда тебя начинают цитировать обвиняемые в педофилии граждане, находящиеся в бегах в Праге с криком "Молодец, как ты уел Соловьева", и все украинские сайты начинают радостно печатать: "Молодец, Ургант". Молодец, Ваня, ты не окажешься в одном списке с твоим папой и многими достойными людьми. Продолжай шутить", – сказал Владимир Соловьев.