Родителей "пьяного мальчика" обвинили в спаивании ребенка

Полиция проводит проверку по факту обнаружения в крови мальчика алкоголя, но её результаты на данный момент неизвестны. Достоверность прошлых экспертиз проверяет Следственный комитет.

Полиция Балашихи готова возбудить уголовное дело о спаивании родителями шестилетнего мальчика. За это преступление может горозить реальный срок – до пяти лет лишения свободы, сообщает RT.

После того, как во дворе собственного дома под колесами легкового автомобиля погиб шестилетный мальчик, было проведено множество экспертиз. Одна из них обнаружила в крови ребёнка 2,7 промилле алкоголя. Резонансное дело было в итоге взято под контроль Следственным комитетом и тогда появились заявления о халатности экспертов, которые нашли в крови ребенка смертельную дозу спиртного.



6 июня 2017 года следователь МУ МВД "Балашихинское" Аринушкин составил рапорт на имя своего руководителя, в котором сообщил, что, по его мнению, в материалах уголовного о дела о гибели мальчика есть признаки состава преступления по статье 151 УК России в отношении неустановленных лиц. Иными словами, следователь считает, что ребенка могли спаивать. Или, во всяком случае, напоить непосредственно перед аварией. Впрочем, вышеуказанная статья говорит о спаивании, что есть систематическом употреблении алкоголя несовершеннолетним. В рапотре следователя в это же время говорится о единичном случае.







Родители мальчика просят объявить им о результатах экспертизы, но пока тщетно. 28 августа отец погибшего ребенка Роман Шимко повторно обратился с заявлением к начальнику отдела УВД Железнодоржного, в котором просит сообщить о результатах проверки.



"Запрос повторный, поэтому на ответ у них есть три дня. Членов семьи они за это время не допрашивали, а только соседей, руководителей детских учреждений, медиков", – говорит Роман. При этом даже если суд признает Алисову виновной в ДТП, но выводы экспертизы останутся в числе допустимых доказательств по этому уголовному делу, то родителей потом могут попытаться привлечь к ответственности.

"Если суд по делу о ДТП признает экспертизу достоверным доказательством, то уголовное дело о халатности экспертов, которое сейчас расследует СК, должны будут закрыть", – добавил Роман Шимко. К слову, ранее результаты экспертизы о наличии алкоголя в крови погибшего в ДТП шестилетнего мальчика уже были признаны ошибочными и недостоверными.

