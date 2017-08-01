Как в Москве спасают древние артефакты

Масштабные работы по реконструкции московских улиц регулярно приносят и неожиданные плоды – строители находят части древних строений, исторические ценности и артефакты. Археолог Тимур Кармов рассказал, что столичные власти работать с этим материалом умеют.

"Если говорить о Москве, то здесь очень хороший, отработанный механизм взаимодействия археологов, органов охраны и застройщиков", – цитирует НСН Тимура Кармова. Проблема сохранения исторического наследия и археологических находок в столице стоит не так остро, как в регионах. "На фоне остальных городов, на фоне того, какие проблемы возникают там, в Москве все относительно хорошо", – подчеркнул археолог.

В частности, бывает, что строители специально заливают культурные пласты бетоном, чтобы не тратить время на археологическое изучение территории. В Москве такой подход не используется. В частности, после того, как на Биржевой площади были найдены исторические артефакты, срок завершения работ был сдвинут. "В данном случае, конечно же, нужно провести полноценные исследования, законодательство это позволяет", – уверен эксперт.

Существующие в регионах проблемы можно решить при условиях строгого соблюдения законов и оперативной работы чиновников. Кроме того, все стороны должны наладить контакт друг с другом.

"И застройщики, и археологи, и чиновники должны создавать некую триаду. Тогда возникает взаимодействие, при котором археологи не мешают застройщикам и не задерживают стройку, и одновременно соблюдается законодательство и сохраняются культурные слои", – уверен Тимур Кармов.

Напомним, ранее стало известно, что при проведении работ по реконструкции на Биржевой площади в центре Москвы были обнаружены стены храма XVI века, а также более древние артефакты, такие как фрагменты оружие, нательные кресты, заготовки для ювелирных украшений. Самая древняя находка датируется второй половиной XII века. В связи с этим срок окончания работ был сдвинут по меньшей мере на месяц.