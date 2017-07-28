Древние артефакты нашли при раскопках в центре Москвы

В ходе работ на Биржевой площади в центре Москвы были обнаружены не только стены храма XVI века, но и множество более древних артефактов, передает сетевое издание m24.ru. Нательные кресты, заготовки для перстня и фрагменты оружия свидетельствуют о том, что когда-то здесь было налажено ювелирное и оружейное производство. Самые древние изделия датируются второй половиной XII века.

В связи с ценностью находок раскопки продлили по меньшей мере на месяц. Теперь окончание работ по благоустройству города в рамках программы "Моя улица" ожидается в ноябре 2017 года.

