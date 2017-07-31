Российские регионы обсудили защиту прав дольщиков

Парламентские слушания по вопросу защиты прав участников долевого строительства прошли в 47 регионах России. Завершить публичное обсуждение законопроекта планируется в течение осенней сессии Госдумы седьмого созыва.

Вопросы, связанные с проведением в регионах слушаний по проблемам обманутых дольщиков, обсудили 31 июля в Госдуме. О том, как проходит обсуждение законопроекта, беседовали председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, руководитель рабочей группы по защите прав участников долевого строительства, вице-спикер Владимир Васильев и глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Первые парламентские слушания по проблемам участников долевого строительства прошли в Госдуме 3 июля. В них участвовали обманутые дольщики из разных регионов России. По итогам слушаний была создана рабочая группа во главе с Васильевым, в которую вошли представители всех фракций нижней палаты парламента. Такие же публичные слушания рекомендовали провести региональным парламентам. По их итогам законодатели в регионах должны подготовить дорожные карты по всем проблемным объектам.

Как писали Dni.Ru, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что принятый 19 июля во втором основном чтении законопроект о защите прав обманутых дольщиков поможет тем, кто решил улучшить свои жилищные условия путем долевого строительства. По его словам, документ позволит остановить рост количества обманутых граждан. "Что касается людей уже пострадавших, мы договорились, что мы их не бросим и будем делать все, чтобы помочь им выйти из этого положения", – сказал глава нижней палаты парламента в эфире на телеканале "Россия 24".

Как отмечается на сайте Госдумы, на сегодняшний день публичные слушания, посвященные обсуждению сложившейся в регионах ситуации с участием граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, прошли в 47 субъектах Федерации. "В ходе предстоящей осенней сессии аналогичные слушания запланировано провести еще в 23 регионах", – сказано в сообщении.

Российские депутаты взяли этот вопрос под контроль, многие парламентарии лично принимали участие в обсуждении проблем дольщиков в своих регионах. Решено до 1 января 2018 года создать единую информационную систему жилищного строительства. В режиме онлайн будет отображаться информация обо всех не введенных в эксплуатацию объектах долевого строительства. Созданием системы займется министерство сельского хозяйства и ЖКХ.