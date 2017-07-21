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Политика

Россияне позитивно оценивают деятельность Госдумы

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Граждане России уверены, что деятельность нижней палаты парламента оказывает положительное влияние на жизнь страны. Такой вывод содержится в исследовании общественного мнения по законотворчеству Госдумы VII созыва, который был подготовлен специалистами экспертно-аналитического центра РАНХиГС.
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В презентации доклада принимали участие руководитель экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков, председатель Молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева, руководитель центра "ProПраво" Сергей Афанасьев, а также глава Центра юридических услуг и адвокатской защиты Кирилл Иванов. Кроме того, на мероприятии присутствовали гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций, политолог Дмитрий Орлов и эксперт Фонда поддержки правовой культуры Павел Князев.

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Калмыков отметил, что исследование проводилось по всей стране с 10 по 17 июля, в нем приняли участие 1200 респондентов. По словам эксперта, россияне позитивно оценивают деятельность седьмой Думы – об этом заявили 46% респондентов. Интересно при этом, что такую позицию разделяют больше женщин, чем мужчин: пользу от работы нижней палаты парламента отметили 53% представительниц прекрасного пола.

Кроме того, 39% опрошенных уверены, что деятельность депутатов нынешнего созыва Госдумы более эффективна, чем их предшественников. Стоит отметить, что, по данным исследования, весьма высок уровень узнаваемости спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина – 83%. "Как показывает наш опрос, узнаваемость на высоком уровне – на колоссально высоком. При этом есть нюансы: среди респондентов старшего возраста его узнаваемость выше", – рассказал руководитель экспертно-аналитического центра РАНХиГС. Согласно опросу респондентов, треть из них оценивают деятельность председателя Госдумы позитивно, а 48% – нейтрально.

Николай Калмыков. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

По словам Калмыкова, россияне оценили ужесточение требований к качеству законопроектов. Кроме того, их внимание привлекли общественные слушания, а также организация экспертных советов при всех думских комитетах. 

"Ключевые инициативы председателя Госдумы Вячеслава Володина действительно встретили серьезнейшую поддержку среди респондентов, которых мы опрашивали", – добавил аналитик.

Как отметил эксперт, тезис о том, что законопроекты стали более тщательно прорабатываться разделяют 85% россиян. Кроме того, 59% назвали важным рассмотрение седьмой Госдумой нормативно-правовых актов, которые не были рассмотрены предыдущими составами нижней палаты парламента. Вместе с тем 62% опрошенных оценили перевод Госдумы на усиленный режим работы, который предполагает собой увеличение длительности заседаний и уменьшение времени на перерывы и каникулы.

Авторы исследования также выяснили, какие законопроекты вызвали наибольший интерес у граждан. На первом месте закон о реновации – его упомянули 76% респондентов, на втором – 68% – закон о так называемых "группах смерти" в социальных сетях. Кроме того, россияне интересовались нормативно-правовым актом о декриминализации домашнего насилия – его отметили 54% опрошенных граждан.

Что касается уровня доверия к отдельным парламентским партиям, то наиболее позитивное отношение у россиян вызывает "Единая Россия". По мнению 38% опрошенных, позиция "ЕР" в наибольшей степени отражает интересы граждан страны. Еще больше – 40% – тех, кто назвал "Единую Россию" партией, которая в наибольшей степени вызывает их доверие.

При этом Калмыков сделал вывод, что деятельность Госдумы в целом открыта, а большинство граждан удовлетворены уровнем информирования о работе нижней палаты парламента. Вместе с тем он отметил, что треть опрошенных имеет запрос на более активное освещение деятельности законодательного органа.

Мария Воропаева. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

В свою очередь, председатель Молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева заявила, что тема молодежной политики в нынешнем составе нижней палаты парламента поднялась на высокий уровень. Она особо отметила недавнее приглашение в Госдуму некоторых популярных блогеров, которые пообщались с депутатами и высказали свои идеи о реализации молодежной политики в нашей стране. Такой парламент, уверена Воропаева, становится легитимной площадкой для выступления подрастающего поколения.

Кроме того, она отметила повышение уровня публичности нижней палаты парламента, особо выделив парламентские слушания с участием приглашенных граждан по некоторым актуальным вопросам. "Есть движение в сторону избирателей, изучение мнений и позиций граждан, это вызывает положительный отклик. Очень сложно учитывать мнения большинства, но от этого действительно повышается качество законопроектной работы", – подчеркнула она.

Широкое обсуждение законопроектов с общественностью в формате парламентских слушаний стало одним из главных факторов, определяющих высокое доверие граждан к Госдуме, считает политолог Дмитрий Орлов. "Во многом благодаря дисциплинарным мерам серьезно повысилась профессионализация деятельности нижней палаты. Кроме того, имеют значение колоссальные по продолжительности и напряженности парламентские слушания", – подчеркнул эксперт.

Дмитрий Орлов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

По его словам, последний год стал временем серьезного укрепления института законодательной власти в России. Одним из определяющих факторов здесь, уверен аналитик, стала деятельность думского большинства – партии "Единая Россия". "Уровень доверия к "ЕР" сейчас составляет 63% – это на 8% больше, чем годом ранее", – отметил эксперт.

При том уровне доверия, который достигнут, Госдума может смотреть в будущее с осторожным, но вполне уверенным оптимизмом, уверен он.

В свою очередь, адвокат Сергей Афанасьев, подводя итоги первого года работы седьмого состава нижней палаты парламента, отметил принятие законопроекта о "группах смерти" в соцсетях. "Депутаты адекватно отреагировали на вызов тех лиц, которые покушаются на наших детей. Это абсолютно правильно", – высказал свое мнение юрист. Кроме того, он отметил нормативно-правовой акт о мессенджерах, который позволит эффективнее бороться с терроризмом.

Сергей Афанасьев. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

По словам Афанасьева, современный российский парламент может адекватно и своевременно реагировать как на внутренние, так и на внешние вызовы. Он напомнил, что весьма оперативно были приняты законы о присяге при вступлении в гражданство, а также о лишении гражданства за терроризм.

Перемены в работе Госдумы способствуют выполнению стоящих сейчас перед законодательной властью задач, а также развитию правового государства в целом, подчеркнул эксперт.

Схожей точки зрения придерживается и глава Центра юридических услуг и адвокатской защиты Кирилл Иванов. По его словам, благодаря привлечению общественности и экспертов нижняя палата парламента принимает законы, которые будут работать вживую, а не просто оставаться как формальность на бумаге.

"Публичность и открытость парламента идут на пользу принимаемым законам", – подчеркнул он.

Кирилл Иванов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Кроме того, отметил эксперт, Госдума задает тон работе региональных парламентов, которые берут с нее пример. "К примеру, по инициативе спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина были направлены письма в законодательные органы в регионы, где он предложил провести им слушания по вопросам защиты прав дольщиков", – сказал Иванов.

Госдума показывает, что нужно быть ближе к людям, добавил он.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Помимо прочих, глава Центра юридических услуг и адвокатской защиты выделил закон о бессрочной приватизации жилья. "Предыдущие созывы нижней палаты парламента никак не могли определиться по этому вопросу, продлевали срок приватизации, а люди гадали, что им делать со своим жильем. Седьмая Госдума приняла закон, который позволяет гражданам бессрочно приватизировать свои квартиры, и теперь они могут распоряжаться своим временем и имуществом так, как считают нужным", – сказал он.

Также Иванов отметил укрепление дисциплины в стенах нижней палаты парламента. "Депутаты больше не прогуливают, все на своих рабочих местах. Это также положительно сказывается на качестве принимаемых законов", – уверен специалист.

В свою очередь, эксперт Фонда поддержки правовой культуры Павел Князев отметил, что так, как работает седьмая Госдума, не работал еще ни один состав нижней палаты парламента. "Она показывает не только слаженную работу, но и высокую трудоспособность. Депутаты задерживаются и до восьми, и до десяти часов вечера, если в этом есть необходимость", – подчеркнул он.

Павел Князев. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Аналитик выделил принятые Госдумой майские поправки в области избирательного законодательства. "Были отменены открепительные удостоверения. Сейчас гражданин может можно по месту пребывания зарегистрироваться на избирательном участке и проголосовать. Кроме того, была отменена норма о назначении наблюдателей за три дня до голосования. Будем надеяться, что в дальнейшем Госдума будет показывать такую же положительную динамику, которую она показывает сейчас", – резюмировал эксперт. 

Госдума в пятницу, 21 июля, завершила весеннюю сессию. Впереди депутатов ждет региональная неделя, после чего они уйдут в отпуск. Первое пленарное заседание осенней сессии состоится уже в начале сентября.

Автор: Иван Поляков21 июля 2017, 17:06

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