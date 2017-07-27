Главы думских комитетов вошли в топ депутатского рейтинга

Деятельность депутатов Госдумы седьмого созыва от сессии к сессии становится все эффективней. Коэффициент полезности парламентариев определили эксперты портала "Депутат Клуб".

Новые лица задали новый темп работы нижней палате российского парламента. Ожидания от седьмого созыва, сформулированные во время предвыборной кампании в целом оправдываются, отметил, представляя рейтинг полезности парламентариев, политолог Алексей Мартынов.

Интегральный рейтинг качества работы народных избранников был разработан сотрудниками портала "Депутат Клуб" в 2016 году. КПД депутатов вычисляется на основании четырех базовых параметров: народный рейтинг, рейтинг активности, медиа-рейтинг и экспертный рейтинг.

Средний уровень работы Госдумы в целом довольно высок и динамично растет, отмечают эксперты. Почти у всех депутатов итоговый показатель за последние полгода вырос. Народные избранники стали активнее участвовать в дискуссиях, разработке законопроектов, слушаниях. Самым полезным депутатом Госдумы признан вице-спикер Сергей Неверов, в топ-3 вошли также вице-спикеры Ирина Яровая и Петр Толстой – все из "Единой России".

Не отстают и представители думской оппозиции. Учитывая, что у "Единой России" в парламенте большинство, результаты депутатов от других фракций можно назвать отличными. Это говорит о том, что в нынешнем созыве партии отбросили идеологические разногласия и работают на общий результат, подчеркнул Алексей Мартынов в интервью изданию Dni.Ru.

Так, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов на 4-м месте в рейтинге. В десятку лучших вошли, кроме Павла Крашенинникова, Андрея Исаева и Андрея Макарова от ЕР, Галина Хованская, Валерий Гартунг и Анатолий Аксаков от "Справедливой России. В КПРФ наиболее эффективным депутатом признан Николай Коломейцев, занявший 12-ю строку в рейтинге.

В подтверждение тезиса о роли новых лиц в Госдуме Алексей Мартынов напомнил о деятельности вице-спикера нижней палаты парламента Петра Толстого. Он один из самых активных парламентариев. Толстой не только активно участвовал в разработке законопроекта о реновации, но и стал одним из инициаторов новой формы деятельности Госдумы – парламентских слушаний с привлечением общественности.

Среди председателей думских комитетов Мартынов особо отметил глав комитета по регламенту Ольгу Савастьянову и по экологии Ольгу Тимофееву. Политолог особо отметил, что они пришли в Госдуму из Общероссийского народного фронта. Не имея опыта парламентской работы, они показали хороший рост и их динамика продолжает расти. То же можно сказать и о главе комитета по природным ресурсам и собственности Николае Николаеве – который, кстати, по итогам подсчетов "Депутат Клуба", оказался самым динамично растущим депутатом. Он активно участвовал в разработке законопроекта об обманутых дольщиках (эту проблему не могли решить предыдущие созывы Госдумы, заметил Мартынов). Все названные главы комитетов вошли в топ-50 рейтинга.



Впрочем, почти все председатели проявили себя с лучшей стороны, приняв участие в разработке многих резонансных законопроектов, которые Госдума седьмого созыва в итоге приняла. Хорошие показатели у главы комитета по экономической политике, эсера Анатолия Аксакова. Глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров занимает в рейтинге 7-е место, его деятельность удостоилась недавно благодарности президента России.

Подводя итог наблюдений, можно сказать: задавая темп, новые депутаты дают опытным коллегам возможность перестраиваться и не отставать. "В целом почти у всех итоговый рейтинг вырос и это один из важных выводов. Дума седьмого созыва растет в своей активности. Важно отметить, что те, кто был посередине и ниже, активно конкурируют друг с другом – а в целом общий КПД Госдумы растет", – сказал Алексей Макаров.

Авторы исследования подчеркнули, что из рейтингования специально были исключены спикер Вячеслав Володин и главы фракций. "Работа председателя Госдумы не оценивается в данном исследовании, так как имеет неоспоримые преимущества", – отмечено в докладе.

За время работы нынешнего созыва нижней палаты КПД депутатов подсчитывали дважды – первый рейтинг был опубликован в начале марта и охватил период с начала работы созыва (октябрь 2016) по февраль 2017 года. Представленные сегодня данные содержат анализ работы Госдумы с октября прошлого года по июль нынешнего.