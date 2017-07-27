Главы думских комитетов вошли в топ депутатского рейтинга
Новые лица задали новый темп работы нижней палате российского парламента. Ожидания от седьмого созыва, сформулированные во время предвыборной кампании в целом оправдываются, отметил, представляя рейтинг полезности парламентариев, политолог Алексей Мартынов.
Интегральный рейтинг качества работы народных избранников был разработан сотрудниками портала "Депутат Клуб" в 2016 году. КПД депутатов вычисляется на основании четырех базовых параметров: народный рейтинг, рейтинг активности, медиа-рейтинг и экспертный рейтинг.
Средний уровень работы Госдумы в целом довольно высок и динамично растет, отмечают эксперты. Почти у всех депутатов итоговый показатель за последние полгода вырос. Народные избранники стали активнее участвовать в дискуссиях, разработке законопроектов, слушаниях. Самым полезным депутатом Госдумы признан вице-спикер Сергей Неверов, в топ-3 вошли также вице-спикеры Ирина Яровая и Петр Толстой – все из "Единой России".
Не отстают и представители думской оппозиции. Учитывая, что у "Единой России" в парламенте большинство, результаты депутатов от других фракций можно назвать отличными. Это говорит о том, что в нынешнем созыве партии отбросили идеологические разногласия и работают на общий результат, подчеркнул Алексей Мартынов в интервью изданию Dni.Ru.
Так, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов на 4-м месте в рейтинге. В десятку лучших вошли, кроме Павла Крашенинникова, Андрея Исаева и Андрея Макарова от ЕР, Галина Хованская, Валерий Гартунг и Анатолий Аксаков от "Справедливой России. В КПРФ наиболее эффективным депутатом признан Николай Коломейцев, занявший 12-ю строку в рейтинге.
В подтверждение тезиса о роли новых лиц в Госдуме Алексей Мартынов напомнил о деятельности вице-спикера нижней палаты парламента Петра Толстого. Он один из самых активных парламентариев. Толстой не только активно участвовал в разработке законопроекта о реновации, но и стал одним из инициаторов новой формы деятельности Госдумы – парламентских слушаний с привлечением общественности.
Среди председателей думских комитетов Мартынов особо отметил
глав комитета по регламенту Ольгу Савастьянову и по экологии Ольгу Тимофееву. Политолог
особо отметил, что они пришли в Госдуму из Общероссийского народного фронта. Не
имея опыта парламентской работы, они показали хороший рост и их динамика
продолжает расти. То же можно сказать и о главе комитета по природным ресурсам
и собственности Николае Николаеве – который, кстати, по итогам подсчетов "Депутат
Клуба", оказался самым динамично растущим депутатом. Он активно участвовал
в разработке законопроекта об обманутых дольщиках (эту проблему не могли решить
предыдущие созывы Госдумы, заметил Мартынов). Все названные главы комитетов
вошли в топ-50 рейтинга.
Впрочем, почти все председатели проявили себя с лучшей стороны, приняв участие в разработке многих резонансных законопроектов, которые Госдума седьмого созыва в итоге приняла. Хорошие показатели у главы комитета по экономической политике, эсера Анатолия Аксакова. Глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров занимает в рейтинге 7-е место, его деятельность удостоилась недавно благодарности президента России.
Подводя итог наблюдений, можно сказать: задавая темп, новые депутаты дают опытным коллегам возможность перестраиваться и не отставать. "В целом почти у всех итоговый рейтинг вырос и это один из важных выводов. Дума седьмого созыва растет в своей активности. Важно отметить, что те, кто был посередине и ниже, активно конкурируют друг с другом – а в целом общий КПД Госдумы растет", – сказал Алексей Макаров.
Авторы исследования подчеркнули, что из рейтингования специально были исключены спикер Вячеслав Володин и главы фракций. "Работа председателя Госдумы не оценивается в данном исследовании, так как имеет неоспоримые преимущества", – отмечено в докладе.
За время работы нынешнего созыва нижней палаты КПД депутатов подсчитывали дважды – первый рейтинг был опубликован в начале марта и охватил период с начала работы созыва (октябрь 2016) по февраль 2017 года. Представленные сегодня данные содержат анализ работы Госдумы с октября прошлого года по июль нынешнего.
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