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Политика

Главы думских комитетов вошли в топ депутатского рейтинга

Алексей Мартынов. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Деятельность депутатов Госдумы седьмого созыва от сессии к сессии становится все эффективней. Коэффициент полезности парламентариев определили эксперты портала "Депутат Клуб".
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Новые лица задали новый темп работы нижней палате российского парламента. Ожидания от седьмого созыва, сформулированные во время предвыборной кампании в целом оправдываются, отметил, представляя рейтинг полезности парламентариев, политолог Алексей Мартынов.

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Интегральный рейтинг качества работы народных избранников был разработан сотрудниками портала "Депутат Клуб" в 2016 году. КПД депутатов вычисляется на основании четырех базовых параметров: народный рейтинг, рейтинг активности, медиа-рейтинг и экспертный рейтинг.

Средний уровень работы Госдумы в целом довольно высок и динамично растет, отмечают эксперты. Почти у всех депутатов итоговый показатель за последние полгода вырос. Народные избранники стали активнее участвовать в дискуссиях, разработке законопроектов, слушаниях. Самым полезным депутатом Госдумы признан вице-спикер Сергей Неверов, в топ-3 вошли также вице-спикеры Ирина Яровая и Петр Толстой – все из "Единой России".

Не отстают и представители думской оппозиции. Учитывая, что у "Единой России" в парламенте большинство, результаты депутатов от других фракций можно назвать отличными. Это говорит о том, что в нынешнем созыве партии отбросили идеологические разногласия и работают на общий результат, подчеркнул Алексей Мартынов в интервью изданию Dni.Ru.

Так, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов на 4-м месте в рейтинге. В десятку лучших вошли, кроме Павла Крашенинникова, Андрея Исаева и Андрея Макарова от ЕР, Галина Хованская, Валерий Гартунг и Анатолий Аксаков от "Справедливой России. В КПРФ наиболее эффективным депутатом признан Николай Коломейцев, занявший 12-ю строку в рейтинге.

Дмитрий Гусев и Алексей Мартынов. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В подтверждение тезиса о роли новых лиц в Госдуме Алексей Мартынов напомнил о деятельности вице-спикера нижней палаты парламента Петра Толстого. Он один из самых активных парламентариев. Толстой не только активно участвовал в разработке законопроекта о реновации, но и стал одним из инициаторов новой формы деятельности Госдумы – парламентских слушаний с привлечением общественности.

Среди председателей думских комитетов Мартынов особо отметил глав комитета по регламенту Ольгу Савастьянову и по экологии Ольгу Тимофееву. Политолог особо отметил, что они пришли в Госдуму из Общероссийского народного фронта. Не имея опыта парламентской работы, они показали хороший рост и их динамика продолжает расти. То же можно сказать и о главе комитета по природным ресурсам и собственности Николае Николаеве – который, кстати, по итогам подсчетов "Депутат Клуба", оказался самым динамично растущим депутатом. Он активно участвовал в разработке законопроекта об обманутых дольщиках (эту проблему не могли решить предыдущие созывы Госдумы, заметил Мартынов). Все названные главы комитетов вошли в топ-50 рейтинга.

Впрочем, почти все председатели проявили себя с лучшей стороны, приняв участие в разработке многих резонансных законопроектов, которые Госдума седьмого созыва в итоге приняла. Хорошие показатели у главы комитета по экономической политике, эсера Анатолия Аксакова. Глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров занимает в рейтинге 7-е место, его деятельность удостоилась недавно благодарности президента России.

Подводя итог наблюдений, можно сказать: задавая темп, новые депутаты дают опытным коллегам возможность перестраиваться и не отставать. "В целом почти у всех итоговый рейтинг вырос и это один из важных выводов. Дума седьмого созыва растет в своей активности. Важно отметить, что те, кто был посередине и ниже, активно конкурируют друг с другом – а в целом общий КПД Госдумы растет", – сказал Алексей Макаров.

Авторы исследования подчеркнули, что из рейтингования специально были исключены спикер Вячеслав Володин и главы фракций. "Работа председателя Госдумы не оценивается в данном исследовании, так как имеет неоспоримые преимущества", – отмечено в докладе.

За время работы нынешнего созыва нижней палаты КПД депутатов подсчитывали дважды – первый рейтинг был опубликован в начале марта и охватил период с начала работы созыва (октябрь 2016) по февраль 2017 года. Представленные сегодня данные содержат анализ работы Госдумы с октября прошлого года по июль нынешнего.

Автор: Андрей Евлампиев27 июля 2017, 20:07

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