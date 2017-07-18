Что связывает полковника Захарченко и миллионера Исмаилова

При обыске у бывшего полковника ГУЭБиПК Дмитрия Захарченко была изъята целая стопка дисконтных карт VIP-клиента, дающих скидки от 50% до 70% в крупных магазинах и ресторанах. Ими пользовались как он сам, так и его шеф – экс-начальник управления "Т" Александр Тищенко, допрошенный Следственным комитетом России.

Помимо Тищенко, в разработке в связи с "делом Захарченко" находятся порядка 20 бывших и действующих сотрудников МВД. В частности, в "черном списке": замначальника УЭБиПК ГУ МВД по Москве, помощник начальника ГУ МВД по ЦФО, помощник начальника ГУЭБиПК МВД России, начальник отдела ГУ МВД по ЦФО и другие.

"В показаниях многочисленных свидетелей по делу, а также, согласно оперативной информации, эти люди входили в ближайшее окружение Захарченко по линии МВД, и вместе с ним решали многие вопросы", – цитирует источник в правоохранительных органах Rosbalt.ru. При этом он уточнил, что процессуальных решений по ним пока не принято.

Также он сообщил, что свидетели дают немало любопытных показаний, касающихся полковника. В частности, один из них поведал о тесных отношениях полковника с бизнесменом Тельманом Исмаиловым. "Свидетель рассказал, что как-то Захарченко сообщил ему, что состоит в очень хороших отношениях с Исмаиловым, предлагал встретиться с ним на территории Франции для обсуждения одного коммерческого проекта", – заявил собеседник.

Что касается дисконтных карт, то СКР направил в магазины и компании соответствующие запросы. Из ответов следовало, что они были одновременно выдавались по две. Одной пользовался Захарченко и его знакомые, а второй, как выяснилось, Александр Тищенко.

Напомним, замглавы управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года по делу о получении взятки в особо крупном размере. В ходе обысков в квартире сестры полковника следователи изъяли 8,5 миллиарда рублей наличными.