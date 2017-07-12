Аферист Полонский сделал громкое заявление после освобождения

Бизнесмен Сергей Полонский, признанный виновным в хищении 2,6 миллиарда рублей и освобожденный из зала суда за истечением срока давности, сделал громкое заявление. По его словам, в ближайшее время он планирует "перевернуть мир".

Адвокат бизнесмена Александр Молохов рассказал о ближайших планах Сергея Полонского. По его словам, в ближайшие дни он хочет "посвятить время родным и вдохнуть воздух свободы". О своих намерениях в более глобальной перспективе рассказал сам освобожденный предприниматель. "На будущее у меня планы перевернуть мир", – цитирует его Life.ru.

После заседания суда Полонский в беседе с журналистами раскритиковал практику держать предпринимателей в СИЗО, если его подозревают в преступлении ненасильственного характера. Он отметил, что ни в одной стране так не делается, и "над этим у нас еще надо работать". Тем не менее, он подчеркнул, что его сегодняшнее освобождение – это важный знак для всех бизнесменов в России.

"Это очень показательное сегодня решение, от него зависит будущее страны", – заявил он после освобождения. "Но я не буду говорить, что я думаю – если я буду говорить, что я думаю, вам станет грустно", – цитирует его РИА Новости.

Примечательно, что "переворачивать мир" Сергей Полонский начнет, возможно, не с России. Он заявил, что не знает, останется ли в этой стране после освобождения. "Это будет во многом зависеть от вас (прессы. – Прим. Ред.), пока не знаю", – заявил он.

Я свободен! — Сергей Полонский (@polonium_194) 12 июля 2017 г.

Тем временем адвокат Александр Молохов отметил, что защита осталась недовольна решением суда. "То, что произошло, по сути, устраивает и Сергея Юрьевича, и нас. Но учитывая то, что у нас правосудие происходит по определенным понятиям, нас не устраивает квалификация", – заявил юрист. "На протяжении всего процесса мы настаивали на оправдательном приговоре, поэтому борьба за честное имя бизнесмена Сергея Полонского будет продолжена, но уже на свободе", – пояснил он.

Примечательно, что защита Сергея Полонского не делала никаких прогнозов на счет дальнейшей судьбы бизнесмена. "Очень многие люди не были заинтересованы в том, чтобы он вышел на свободу", – заявил адвокат. "Да мы и не занимаемся прогнозированием: мы просто работаем, и все", – заключил юрист.

Напомним, предприниматель Сергей Полонский, скрывавшийся от правосудия в Камбодже, получил пять лет колонии за хищение 2,6 миллиарда рублей у дольщиков ЖК "Кутузовская миля" и "Рублевская ривьера". Сразу же после оглашения вердикта бизнесмена выпустили на свободу "в связи с истечением срока давности". Изначально прокурор Борис Локтионов просил для него наказания в виде восьми лет колонии общего режима и штрафа в размере 900 тысяч рублей.