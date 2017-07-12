Полонского доставили в суд

В Пресненский суд Москвы для заслушивания приговора доставлен российский бизнесмен Сергей Полонский, передает телеканал "360". Предпринимателя обвиняют в махинациях при строительстве элитной недвижимости, в результате которых он похитил 2,6 миллиарда рублей.
Полонский вину отрицает, хотя и заявил в последнем слове, что готов вернуть деньги. Обвинение требует для него восьми лет колонии и штрафа в размере 900 тысяч рублей.
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