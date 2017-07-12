Полонскому дали пять лет и отпустили на свободу

Эксцентричный олигарх Сергей Полонский, скрывавшийся от правосудия в Камбодже, получил пять лет колонии за хищение 2,6 миллиарда рублей дольщиков. Сразу после оглашения приговора осужденного освободили.

"Признать Полонского виновным в мошенничестве и приговорить к пяти годам колонии общего режима. Освободить Полонского от наказания в связи с истечением срока давности. Освободить Полонского из-под стражи в зале суда", – озвучил вердикт судья Евгений Найденов, передает РИА Новости.



Бизнесмен вышел на свободу благодаря переквалификации его действий. В окончательной редакции обвинительного заключения Полонскому инкриминировали мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Прокурор Борис Локтионов просил для него наказания в виде восьми лет колонии общего режима и штрафа в размере 900 тысяч рублей.





Следствием доказано, что в 2008-2009 годах Сергей Полонский вместе с членами совета директоров "Миракс Групп" присвоил 2,6 миллиарда рублей. Мошенники провернули эту схему при строительстве жилищных комплексов "Рублевская Ривьера" и "Кутузовская миля". Понимая, что его будут преследовать, Полонский скрылся от российского правосудия в Камбодже. Депортировали его в мае 2015 года.

Я свободен! — Сергей Полонский (@polonium_194) 12 июля 2017 г.

В свое время олигарх прославился эксцентричными выходками. Например, он отказался вступать в дискуссии с теми, у кого нет миллиарда. А позже читал из-за решетки собственные стихи: "Ну что же ты, моя Россия,/ Всегда, когда встаешь с колен,/ Своих людей ведешь на дыбы/ Под "Отче наш" и звон монет!" Кроме того, Полонский предложил прямо в клетке доставить его из зала суда на место строительства "Кутузовской мили". Все проблемы он пообещал решить за полгода.