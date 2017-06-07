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Общество

Генералу МВД стало стыдно за передачу 45 млн Захарченко

Дмитрий Захарченко. Фото: dni.ru
Владелец элитной сети ресторанов "La Maree" Меди Дусс, импортер морепродуктов в Россию заявил, что фигуранты дела полковника МВД Дмитрия Захарченко требовали с него пять миллионов долларов. Он рассказал следствию, что передал выступившему в качестве посредника генералу Алексею Лаушкину лишь 800 тысяч долларов (порядка 45 миллионов рублей).
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Захарченко свою вину в получении взятки от Дусса полностью отрицает. В ходе одного из судебных заседаний он заявил, что если бы знал о намерении и получении генералом Лаушкиным денег от ресторатора, то задокументировал бы данный факт и сообщил в службу безопасности МВД.

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Сюжеты Миллиарды полковника МВД

В свою очередь в ходе допроса Алексей Лаушкин сообщил следователям о своем понимании того, что "поучаствовал в не совсем законных действиях". "Мне было очень стыдно. Я неоднократно обсуждал эту ситуацию с Дуссом", - цитирует генерала МВД РИА Новости.

Лаушкин отметил, что в итоге они пришли к выводу о необходимости сообщить о роли каждого в деле в Следственный комитет России. "В содеянном я искренне раскаиваюсь", – признался генерал. Согласно материалам уголовного дела, Лаушкин согласился организовать встречу Дусса с Захарченко и сообщил ему номер его телефона. Бизнесмен созвонился с полковником, пригласив на встречу в свой ресторан.

По словам предпринимателя, Захарченко на встрече заявил, что восхищается его успехами в ресторанном бизнесе и даже бывал в его ресторане в Монако. Ресторатор поинтересовался у полковника, почему МВД интересуется его компанией, ведь у заведения, по словам Дусса, нет проблем.

Бизнесмен рассказал, что Захарченко на эти слова буквально угрожал ему, обещая, что негативная информация о компании появится в СМИ. Дусс пояснил следователям, что, опасаясь за ее судьбу, спросил у Захарченко, как "обойтись без всего этого", и полицейский ответил, что все ему расскажет Лаушкин.

В свою очередь генерал МВД Алексей Лаушкин, по словам Дусса, сказал ему, что для решения вопроса по "La Maree", нужно передать пять миллионов долларов. Предприниматель попросил посредника договориться об уменьшении требований, на что тот согласился.

Итоговая сумма, на которую были согласны стороны, была 800 тысяч долларов. На следующий день Дусс взял кредит наличными, а после передал эти деньги Лаушкину. Затем генерал встретился с сотрудником ФСБ Дмитрием Сениным, который должен был в свою очередь передать взятку Захарченко. "Я лично передал Сенину пакет с деньгами, полученный от Дусса. После чего Сенин положил этот пакет в салон своего автомобиля и сразу же уехал", – рассказал следователям генерал.

Напомним, замглавы управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года по делу о получении взятки в особо крупном размере. В ходе обысков в квартире сестры полковника следователи изъяли 8,5 миллиарда рублей наличными.

Автор: Людмила Фоканова7 июня 2017, 12:03

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