Соловьев отказался извиняться за оскорбление россиян

Владимир Соловьев прокомментировал Dni.Ru петицию о его увольнении. Подписи под документом собирают оскорбленные граждане.

Под петицией поставлено более 12 тысяч подписей. Авторы требуют привлечь Вас к уголовной ответственности по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства..."

Ну пусть требуют. Страна у нас свободная, петиции разрешены. Вы видели, кому она адресована – чуть ли не Русской православной церкви. А увольнения по петициям в КЗоТе нет. Пусть пишут куда хотят. У нас есть понятие свободы слова, если кому-то кажется, что я нарушил закон по каким-то статьям, пусть обращаются в соответствующие органы. А то, что я высказал, считаю абсолютно правильным и извиняться ни перед кем не собираюсь. Считаю, что извиняться должны те, кто вышел гадить на Тверскую. Вот они могли бы и извиниться перед москвичами.

За что?

За то, что пытались нагадить в центре Тверской!

Я Вас не совсем понимаю. Что Вы подразумеваете под словосочетанием: "нагадить в центре Тверской"? Сходить в туалет?

270 тысяч москвичей собрались на Тверской, там проходила реконструкция, к которой люди готовились, год готовились к этому празднику… Я даже могу повторить еще раз – эти мажоры пришли нагадить...

Мне кажется, Вы как профессиональный журналист могли подобрать более корректные слова, чтобы подобной ситуации не возникало...

Вы что, будете меня учить журналистской этике? В мой адрес произносятся подобные слова регулярно. Слово "дерьмо" не является оскорбительным. Клевета – это конкретные фамилии, а я имею право давать свою оценочную характеристику действиям этих подонков. Они считают себя вправе пойти и все испортить, а я считаю себя вправе их действия оценить.

Но это не первая петиция, подписи под которой против Вас собирают. Была и другая, когда Вы назвали замещающие семьи "детскими фермами"…

Это был совершенно конкретный случай, когда семья в Подмосковье использовала детей в качестве финансовых доноров. Человек, который создал эту петицию, позже посмотрел всю мою программу полностью. Потом разговаривал со мной и извинялся.

Вы собираетесь как-то реагировать на происходящее?

Как Вы хотите, чтобы я реагировал? Чтобы я, взрослый мужик, изменил свои взгляды? Я считаю, что будущее нашей страны – это "юнармейцы", а не это быдло.