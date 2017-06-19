Россияне требуют уволить ведущего Соловьева

Большое интервью Путина Голубкина выходит за Ливанова Смерть Илоны Новоселовой Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Пугачева бросилась к пострадавшему Резнику
Отец Фриске сделал заявление после подарка Шепелева
У Собчак заподозрили новую беременность
Беркова вышла замуж за Стоянова
Джигурда: У Анисиной случился выкидыш
партнеры
Понедельник 19 июня
Лента новостей
15:09
В центре Москвы столкнулись электрички (видео)
15:04
Названа самая дешевая съемная квартира столицы
14:49
У заблудившегося в лесу Димы Пескова нашли новую болезнь
14:48
Москва простилась с Алексеем Баталовым
14:32
На Камчатке мать заморозила живого младенца в холодильнике
14:21
Россия разорвала с США соглашение по Сирии
14:19
Последний удар током зацепер снял на свой телефон (видео)
14:02
Итальянец из ревности убил русскую невесту и ее бойфренда
14:00
Московские кинотеатры бесплатно покажут фильмы с Баталовым
13:54
За что любят Усадьбу Jazz
13:53
Россиянка зарезала мужа из-за пересоленной еды
13:51
НАТО отрепетировало столкновение с Россией
13:48
Ольга Орлова о свадьбе с другом Фриске
13:46
На желтой ветке метро произошло задымление
13:46
Алентова и Меньшов проводили Баталова в последний путь
13:40
Какие растения подходят для разных интерьерных стилей
13:38
Как стать звездой караоке с помощью алкоголя
13:26
Свинья-убийца откусила фермеру гениталии
13:19
Нищие должники заставили кредитора прослезиться
13:18
У транспортно-пересадочного узла в Митино появится гостиница
13:14
Бесполезные антибиотики
13:05
Володин приехал в Саратов проститься с депутатом
12:59
Оксана Федорова с грустью сообщила о потере
12:51
29% россиян готовы изменить супругам в отпуске
12:46
У школы в центре Москвы нашли человеческие кости
12:43
Умельцы сварили спиннер из старых жигулей
12:31
В Москве скончался известный режиссер
12:28
Объявлен полный список участников Bosco Fresh Fest
12:22
Екатерина Шпица показала повзрослевшего сына
12:22
Необычные свойства ряженки
12:09
Саакашвили пережил публичное унижение
12:08
В Москве прощаются с Баталовым
11:59
Путин назначил нового посла в Турции
11:55
Почему над стилем россиянок смеется весь мир
11:52
Шурыгину засняли в объятиях Фоменко
11:33
В ГУМе продавец сумок пострадал от удара током
11:24
Алексей Баталов оставил скандальное завещание
11:21
Лучший футболист России подрался в Китае (видео)
11:12
США приготовили неожиданный подарок Путину
11:02
Евросоюз продлил санкции против Крыма
10:54
Орлова выходит замуж за друга Фриске
10:43
Известный актер скончался в возрасте 63 лет
10:31
У безработной москвички украли внедорожник за 4,5 миллиона
10:26
Как жила Голубкина до романа с Ливановым
10:16
Калашникова похвасталась квартирой за 40 миллионов
10:03
Центробанк отозвал лицензии у двух кредитных организаций
09:44
Ученые нашли высокоразвитых инопланетян рядом с Землей
09:40
Невеста рассказала о совместной жизни с Козловским
09:29
В Москве оставят только желтые такси
09:19
Медведь покалечил спрятавшегося на дереве мужчину
09:09
Бывший директор Джигурды: Куме Никиты помогли умереть
09:01
Федосеева-Шукшина помирилась со скандальной дочерью
08:39
Порошенко осознал бессмысленность войны в Донбассе
08:33
Опубликовано видео ДТП с Ferrari на Рублевском шоссе
08:20
Британия шокирована новым наездом фургона на толпу
08:19
Раскрыты подробности личной жизни Баталова
08:02
Астрологический прогноз с 19 по 25 июня
07:58
Известный боец умер после нокаута (видео)
22:38
Почему "яблочнику" Митрохину закон не писан
20:18
Как "Единая Россия" решает предвыборные задачи
18:01
Ольга Ломоносова родит третьего ребенка
17:51
Киркоров растрогал нежностью с Галкиным
17:30
Невозмутимый НЛО разглядели на старых пленках с Луны
17:02
Перед смертью Илона Новоселова переписала квартиру на друга
16:34
Свидетелям ДТП с "пьяным" ребенком поступали угрозы
16:26
"Единая Россия" готовится к осенним выборам
16:14
В Подмосковье мужчина зарезал собутыльника
16:05
Звезды бросили Диану Шурыгину на день рождения
15:42
На гей-параде в Киеве задержали шестерых радикалов
15:28
Костюшкину понравился "разочек" со Стоцкой
15:06
В Перми открылся фестиваль дворового спорта
14:54
Модель из России прославилась на весь мир из-за позорного видео
14:47
Резник обвинил Успенскую в воровстве
14:34
Москвичей напугали десятилетием летних холодов
14:13
Путин оценил прямую линию
13:58
На востоке Москвы женщине прострелили голову
13:47
Экстремал без страховки забрался на небоскреб в Москва-Сити (видео)
13:22
В центре Львова внедорожник влетел в толпу
13:16
Бузову отругали за разврат в Монте-Карло
12:48
Как Волочкова пригрела на груди альфонса
12:14
Киев выставил себя на посмешище из-за стремления в НАТО
11:46
Президент Коста-Рики съел осу (видео)
11:44
Молодой красавец заобнимал Светлану Светличную
11:37
США предупредили о теракте в Стамбуле
11:30
Пять лучших сериалов о жизни врачей
11:23
В здании Минобороны в Одессе произошел взрыв
11:16
Когда Солнце уничтожит все живое на Земле
10:54
Тела пропавших матросов нашли на эсминце США
10:45
В фиаско лучшего боксера России винят судей
10:21
Новый поворот в деле о жестоком убийстве россиянина в США
10:09
Террорист-коротышка взорвал в Краснодаре автобус со студентами
10:04
В торговом центре в Колумбии произошел взрыв
09:53
В крупном ДТП в центре Москвы пострадали шесть человек
22:40
Первый муж шокировал деталями смерти сыновей Успенской
21:04
Бывшая жена Ливанова: Голубкина будет с побитой рожей ходить
20:00
Россия стартовала с победы на Кубке конфедераций
19:18
Голубкина о разводе с Фоменко: Все разрушила я!
19:08
На северо-западе Москвы иномарка сбила четырехлетнюю девочку
18:56
Верующие по 12 часов стоят в очереди к мощам святителя Николая
18:36
Глушаков забил первый мяч сборной России на Кубке Конфедераций
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Подробности свадьбы Голубкиной и Ливанова
Бывшая жена Ливанова: Голубкина будет с побитой рожей ходить
Бузову отругали за разврат в Монте-Карло
Алексей Баталов оставил скандальное завещание
Бывший директор Джигурды: Куме Никиты помогли умереть
Первый муж шокировал деталями смерти сыновей Успенской
Общество

Россияне требуют уволить ведущего Соловьева

Владимир Соловьев. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
В интернете появилась петиция с требованием уволить ведущего Владимира Cоловьева с радиостанции "Вести FM" и телеканала "Россия-1". Ее авторы считают, что журналист должен понести ответственность за грубость в адрес россиян, выразивших свою гражданскую позицию.
прочитано 6119 раз

Составители документа уверены, что Владимир Соловьев допустил публичное оскорбление и унижение чести и достоинства людей, имеющих право на личное мнение. В петиции приводятся слова ведущего об участниках акции протеста, прошедшей 12 июня на Тверской улице. 

ПО ТЕМЕ

Уехавшего в США телеведущего Соловьева подняли на смех

Ведущий Соловьев высмеял Саакашвили

Чубайс ждет травли на ток-шоу Соловьева

Поскольку демонстранты являются гражданами России, их права должны защищаться Конституцией независимо от политической позиции, уверены авторы обращения. "Однако Владимир Соловьев, по всей видимости, не считает за людей тех, чья точка зрения не совпадает с его личной", – говорится в документе, опубликованном на сайте Change.org.

"Требуем привлечь к ответственности и уволить Владимира Рудольфовича Соловьева с занимаемой должности теле– и радиоведущего", – заключила инициативная группа. Письмо было отправлено гендиректору ВГТРК Олегу Добродееву, в Следственный комитет и прокуратуру России. 

Напомним, что Владимир Соловьев резко высказался о протестующих в рамках программы "Полный контакт" в эфире радиостанции "Вести FM" 13 июня. "И вот эти 2% дерьма считают, что они здесь – власть?! Считают, что они могут портить людям праздник?! Вот эти 2% дерьма считают себя вправе что-то кому-то в Москве объяснять?!" – возмутился ведущий.

Автор: Людмила Фоканова19 июня 2017, 12:58

комментарии

Политика

Саакашвили пережил публичное унижение
США приготовили неожиданный подарок Путину
Порошенко осознал бессмысленность войны в Донбассе
Киев выставил себя на посмешище из-за стремления в НАТО

Шоу-бизнес

Боня набросилась на Собчак с оскорблениями
Ольга Орлова о свадьбе с другом Фриске
Жуткие шрамы Светланы Светличной после пластики
Оксана Федорова с грустью сообщила о потере

Проишествия

Британия шокирована новым наездом фургона на толпу
Известный боец умер после нокаута (видео)
Пассажирский самолет с хлещущим из бака топливом попал на видео
Таксист объяснил стоимость поездки в 50 тысяч рублей

Lifestyle

Алексей Баталов оставил предсмертное письмо
Пять лучших сериалов о жизни врачей
У Ди Каприо отняли "Оскар"
Кинг сравнил Трампа с дементором
Шоу-бизнес

Бузову отругали за разврат в Монте-Карло

Видео с откровенным танцев в одном из ночных клубов Монако выложила сама певица
Lifestyle

Раскрыты подробности личной жизни Баталова

Об этом рассказал брат артиста Михаил Ардов
Шоу-бизнес

Шурыгину засняли в объятиях Фоменко

На днях девушка отметила 18-летие
Шоу-бизнес

Оксана Федорова с грустью сообщила о потере

Однако телезвезда готова к новым свершениям

Гороскоп

Астрологический прогноз с 19 по 25 июня
Ольга Ломоносова родит третьего ребенка
У Шпицы проблемы в личной жизни
Родовое проклятие Надежды Кадышевой

Фоторепортажи

Алентова и Меньшов проводили Баталова в последний путь
Екатерина Шпица показала повзрослевшего сына
Как жила Голубкина до романа с Ливановым
Молодой красавец заобнимал Светлану Светличную

Спорт

Лучший футболист России подрался в Китае (видео)
В фиаско лучшего боксера России винят судей
Украинскому футболисту устроили травлю за отдых в Крым
Тарасова поставила крест на Липницкой

Регионы

Медведь покалечил спрятавшегося на дереве мужчину
Свидетелям ДТП с "пьяным" ребенком поступали угрозы
Школьница родила от 64-летнего пенсионера
Влюбленные утонули во время секса в машине
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru