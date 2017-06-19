Россияне требуют уволить ведущего Соловьева

В интернете появилась петиция с требованием уволить ведущего Владимира Cоловьева с радиостанции "Вести FM" и телеканала "Россия-1". Ее авторы считают, что журналист должен понести ответственность за грубость в адрес россиян, выразивших свою гражданскую позицию.

Составители документа уверены, что Владимир Соловьев допустил публичное оскорбление и унижение чести и достоинства людей, имеющих право на личное мнение. В петиции приводятся слова ведущего об участниках акции протеста, прошедшей 12 июня на Тверской улице.

Поскольку демонстранты являются гражданами России, их права должны защищаться Конституцией независимо от политической позиции, уверены авторы обращения. "Однако Владимир Соловьев, по всей видимости, не считает за людей тех, чья точка зрения не совпадает с его личной", – говорится в документе, опубликованном на сайте Change.org.

"Требуем привлечь к ответственности и уволить Владимира Рудольфовича Соловьева с занимаемой должности теле– и радиоведущего", – заключила инициативная группа. Письмо было отправлено гендиректору ВГТРК Олегу Добродееву, в Следственный комитет и прокуратуру России.

Напомним, что Владимир Соловьев резко высказался о протестующих в рамках программы "Полный контакт" в эфире радиостанции "Вести FM" 13 июня. "И вот эти 2% дерьма считают, что они здесь – власть?! Считают, что они могут портить людям праздник?! Вот эти 2% дерьма считают себя вправе что-то кому-то в Москве объяснять?!" – возмутился ведущий.