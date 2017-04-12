Общественная палата формирует новый состав

Начался прием заявок на вступление в новый состав Общественной палаты от представителей НКО. Заявки от некоммерческих организаций принимаются по 14 направлениям деятельности.

Представители НКО могут связать свою деятельность в Общественной палате с вопросами охраны здоровья и экологии, противодействия коррупции и общественным контролем в социально-экономической сфере, гражданским просвещением.

Также доступны такие направления как общественная дипломатия, взаимодействие с правоохранительными органами, поддержка семьи, гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений.

Некоммерческие организации могут делегировать в Общественную палату специалистов по развитию информационного общества и СМИ, культуры и творчества, образования и науки, предпринимательства и сферы услуг.

Всего в новый состав Общественной палаты будет избрано 43 члена от НКО. Заявки будут приниматься до 12 мая.

В феврале 2017 года президент России Владимир Путин предложил войти в состав федеральной Общественной палаты 40 кандидатам. 20 марта глава российского государства подписал указ об утверждении состава ОП. Помимо прочих, в ее состав вошли шахматист Сергей Карякин, гендиректор АНО "Русская гуманитарная миссия" Евгений Примаков, режиссер Владимир Хотиненко и ряд других деятелей науки, культуры, искусства и представителей бизнеса.

Общественная палата России формируется в три этапа. Первых 40 членов ОП назначает своим указом президент, 85 членов федеральной Общественной палаты выдвигают регионы, а еще 43 человека избираются путем голосования утвержденных главой государства членов ОП нового состава.

